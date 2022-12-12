https://sputnikarabic.ae/20221212/المصالحة-الروسية-الإرهابيون-ينفذون-3-هجمات-على-منطقة-إدلب-السورية-خلال-اليوم-الماضي-1071146000.html

المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي

المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي

قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T23:08+0000

2022-12-12T23:08+0000

2022-12-12T23:08+0000

جبهة النصرة

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057850467_0:52:1098:670_1920x0_80_0_0_2aa3295b11a05c8640ea5eb3358a4e3d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية".وقال يغوروف إن جنديين سوريين قتلا وأصيب آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20221205/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070890534.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جبهة النصرة, أخبار سوريا اليوم