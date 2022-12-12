https://sputnikarabic.ae/20221212/المصالحة-الروسية-الإرهابيون-ينفذون-3-هجمات-على-منطقة-إدلب-السورية-خلال-اليوم-الماضي-1071146000.html
المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي
المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي
قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T23:08+0000
2022-12-12T23:08+0000
2022-12-12T23:08+0000
جبهة النصرة
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية".وقال يغوروف إن جنديين سوريين قتلا وأصيب آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070890534.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جبهة النصرة, أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي
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قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف: "تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية".
وقال يغوروف إن جنديين سوريين قتلا وأصيب آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.