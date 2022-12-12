https://sputnikarabic.ae/20221212/المفوضية-الأوروبية-تخصص-220-مليون-دولار-لمراقبة-الحدود-ودعم-اللاجئين-في-تركيا-1071138593.html
المفوضية الأوروبية تخصص 220 مليون دولار لمراقبة الحدود ودعم اللاجئين في تركيا
المفوضية الأوروبية تخصص 220 مليون دولار لمراقبة الحدود ودعم اللاجئين في تركيا
تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، حزمة بقيمة 220 مليون يورو (232 مليون دولار) لتعزيز مراقبة الحدود في تركيا وتقديم المساعدة للاجئين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن حزمة المساعدة يجب أن تكون بمثابة دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تركيا بشأن قضية اللاجئين.وأوضح أن ذلك يشمل الجهود المبذولة لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وزيادة عدد إعادة التوطين، واستئناف العودة من الجزر اليونانية.وقال المفوض في بيان: "كعنصر جديد، سنعمل على دعم تأمين الحدود الشرقية لتركيا لمنع الهجرة غير النظامية، وجمع 220 مليون يورو، من خلال تسليم أحدث معدات المراقبة".قدرت المفوضية الأوروبية حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا بنحو 1.235 مليار يورو في عام 2022. تخصص الموارد لتغطية تكلفة الاحتياجات الأساسية للاجئين، ودعم المشاريع التي تهدف إلى زيادة فرص العمل، والمساعدة النقدية لمجموعات اللاجئين الأكثر ضعفا، وتمويل تدابير مراقبة الحدود الشرقية.كانت تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية. أكثر من 4 ملايين لاجئ وطالب لجوء مسجلين حاليا في تركيا، منهم ما يقرب من 3.6 مليون سوري و330 ألف لاجئ من دول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-البولندي-يؤكد-حاجة-بلاده-لدعم-مالي-من-الاتحاد-الأوروبي-لمواجهة-اللاجئين-الأوكرانيين-1071136631.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المفوضية الأوروبية تخصص 220 مليون دولار لمراقبة الحدود ودعم اللاجئين في تركيا
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تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، حزمة بقيمة 220 مليون يورو (232 مليون دولار) لتعزيز مراقبة الحدود في تركيا وتقديم المساعدة للاجئين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن حزمة المساعدة يجب أن تكون بمثابة دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تركيا بشأن قضية اللاجئين.
وأوضح أن ذلك يشمل الجهود المبذولة لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وزيادة عدد إعادة التوطين، واستئناف العودة من الجزر اليونانية.
وقال المفوض في بيان: "كعنصر جديد، سنعمل على دعم تأمين الحدود الشرقية لتركيا
لمنع الهجرة غير النظامية، وجمع 220 مليون يورو، من خلال تسليم أحدث معدات المراقبة".
قدرت المفوضية الأوروبية حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا بنحو 1.235 مليار يورو في عام 2022. تخصص الموارد لتغطية تكلفة الاحتياجات الأساسية للاجئين، ودعم المشاريع التي تهدف إلى زيادة فرص العمل، والمساعدة النقدية لمجموعات اللاجئين
الأكثر ضعفا، وتمويل تدابير مراقبة الحدود الشرقية.
كانت تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية. أكثر من 4 ملايين لاجئ وطالب لجوء مسجلين حاليا في تركيا، منهم ما يقرب من 3.6 مليون سوري و330 ألف لاجئ من دول أخرى.