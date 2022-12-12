https://sputnikarabic.ae/20221212/اليونان-عن-تهديدات-أردوغان-بالصواريخ-التوجهات-الكورية-الشمالية-لا-يجب-أن-تدخل-الناتو-1071119782.html
اليونان عن تهديدات أردوغان بالصواريخ: التوجهات الكورية الشمالية لا يجب أن تدخل الناتو
اليونان عن تهديدات أردوغان بالصواريخ: التوجهات الكورية الشمالية لا يجب أن تدخل الناتو
هاجم نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، أنقرة، بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بالصواريخ الباليستية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T12:11+0000
2022-12-12T12:11+0000
2022-12-12T12:11+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg
جاء هذا في تصريحات لديندياس اليوم الاثنين لدى وصوله بروكسل لحضور اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحسب "الأسوشيتدبرس".وقال الوزير اليوناني: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالميا أن تكون التهديدات بضرب اليونان بصاروخ من دولة حليفة وعضو بالناتو".وأضاف: "التوجهات الكورية الشمالية يجب ألا تدخل حلف شمال الأطلسي".وفي وقت متأخر من يوم الأحد، خلال اجتماع مع شبان بمدينة سامسون الواقعة في شمال تركيا، قال أردوغان إن بلاده بدأت في تصنيع صواريخها الباليستية قصيرة المدى والتي تدعى "تايفون ". ووصف هذه الصواريخ بأنها "مخيفة لليونانيين".وأضاف أردوغان: "(اليونانيون) يقولون إنه قادر على ضرب أثينا. بالطبع سيفعل. إذا لم تلتزم الهدوء إذا حاولت أن تشتري أشياء من الولايات المتحدة وأماكن أخرى (لتسليح) الجزر، دولة مثل تركيا... يجب أن تفعل شيئا".وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة.وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.
https://sputnikarabic.ae/20221123/تركيا-تنتقد-اليونان-بعد-إبرامها-مذكرة-تفاهم-مع-مصر-بشأن-البحث-والإنقاذ-شرقي-المتوسط-1070484196.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062846884_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d7be1794b392ab3d1c31b20bd4eabd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان عن تهديدات أردوغان بالصواريخ: التوجهات الكورية الشمالية لا يجب أن تدخل الناتو
تابعنا عبر
هاجم نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، أنقرة، بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بالصواريخ الباليستية.
جاء هذا في تصريحات لديندياس اليوم الاثنين لدى وصوله بروكسل لحضور اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وقال الوزير اليوناني: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالميا أن تكون التهديدات بضرب اليونان بصاروخ من دولة حليفة وعضو بالناتو".
وأضاف: "التوجهات الكورية الشمالية يجب ألا تدخل حلف شمال الأطلسي".
وفي وقت متأخر من يوم الأحد، خلال اجتماع مع شبان بمدينة سامسون الواقعة في شمال تركيا، قال أردوغان إن بلاده بدأت في تصنيع صواريخها الباليستية قصيرة المدى
والتي تدعى "تايفون ". ووصف هذه الصواريخ بأنها "مخيفة لليونانيين".
وأضاف أردوغان: "(اليونانيون) يقولون إنه قادر على ضرب أثينا. بالطبع سيفعل. إذا لم تلتزم الهدوء إذا حاولت أن تشتري أشياء من الولايات المتحدة وأماكن أخرى (لتسليح) الجزر، دولة مثل تركيا... يجب أن تفعل شيئا".
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة.
وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.