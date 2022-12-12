https://sputnikarabic.ae/20221212/انتهاء-هجوم-مسلح-استهدف-فندقا-في-العاصمة-الأفغانية-بمقتل-المهاجمين-1071128485.html

انتهاء هجوم مسلح استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية بمقتل المهاجمين

انتهاء هجوم مسلح استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية بمقتل المهاجمين

أعلنت حركة طالبان انتهاء هجوم مسلح استهدف، اليوم الاثنين، فندقا يقطنه أجانب بالعاصمة الأفغانية كابول بمقتل المهاجمين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T14:36+0000

2022-12-12T14:36+0000

2022-12-12T14:36+0000

العالم

حركة طالبان

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كابول/القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "3 مهاجمين قتلوا على يد قوات طالبان، وانتهى الهجوم".وأشار مجاهد إلى إصابة نزيلين أجنبيين في الفندق، بعدما قفزا من الطوابق العليا، موضحا أن جميع نزلاء الفندق بخير ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا.وبوقت سابق من مساء اليوم أكد الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، أن فندقًا بمنطقة شهريناو شمال غربي العاصمة تعرض لهجوم، وأن قوات الأمن وصلت إلى موقع الهجوم، وشرعت في التعامل مع المهاجمين.يأتي ذلك بعد أيام من تعرض السفارة الباكستانية في كابول لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني.ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.وندد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف بما وصفه بأنه "محاولة اغتيال" استهدفت رئيس البعثة الباكستانية، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.فيما أكدت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أن الجانب الباكستاني طمأنها بأن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية لن يؤثر على العلاقات البلدين.ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من أراضيها.وتعاني حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، من صعوبات في فرض الأمن في البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجمات مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الهجوم على السفارة الباكستانية.

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العالم, حركة طالبان