https://sputnikarabic.ae/20221212/بايدن-يؤكد-دعم-الولايات-المتحدة-لكييف-في-اتصال-هاتفي-مع-زيلينسكي-1071104977.html

بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة لكييف في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة لكييف في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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جو بايدن

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة بـ 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية.ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي رحب بانفتاح زيلينسكي المعلن على سلام عادل على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفقا للبيان.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا