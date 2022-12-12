https://sputnikarabic.ae/20221212/بريطانيا-تضع-محطات-طاقة-الفحم-في-حالة-طوارئ-استعدادا-لموجة-برد-قارس-1071121650.html
بريطانيا تضع محطات طاقة الفحم في حالة طوارئ استعدادا لموجة برد قارس
بريطانيا تضع محطات طاقة الفحم في حالة طوارئ استعدادا لموجة برد قارس
وضع مشغل شبكة الكهرباء في بريطانيا العظمى محطتي طاقة تعملان بالفحم في حالة الاستعداد لحالات الطوارئ، من أجل إبقاء البلاد مضاءة وسط موجة من الطقس البارد. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T12:57+0000
2022-12-12T12:57+0000
2022-12-12T12:57+0000
بريطانيا
العالم
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وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية "إي إس أو" إن وحدتي الفحم للطوارئ الشتوية ستكونان متاحتين إذا لزم الأمر اليوم الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وارتفاع الطلب، بحسب موقع "ياهو فايننس".وأضافت الشركة أنه على العامة الاستمرار في استخدام الطاقة كالمعتاد. من المقرر أن الوحدتين لن تكونا مطلوبتين الآن، مع تلبية احتياجات الطاقة للبلاد من مصادر أخرى، بما في ذلك انتعاش متوقع في طاقة الرياح.طلبت الحكومة هذا الصيف من مالكي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إبطاء خطط الإغلاق حيث يتطلع المسؤولون إلى تعزيز إمدادات الطاقة بسبب الضغوط الناجمة عن نقص الإمدادات الروسية.كانت روسيا في السابق موردا كبيرا للغاز الطبيعي لأوروبا، لكن بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، تسببت العقوبات الغربية في اضطراب أسواق الطاقة العالمية وأجبرت الغرب على البحث عن بدائل في سوق محدود بالفعل.محطتي الفحم في شمال يوركشاير التي تستعد للعمل اليوم، مملوكة لشركة الطاقة "دراكس". لن تعملا إلا إذا طلب منهم ذلك من قبل الشبكة القومية.يأتي ذلك بعد انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 8.6 درجة مئوية يوم الأحد في مرهام، نورفولك، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية. وصدور تحذيرات صفراء بشأن الطقس، وتساقط ثلوج أو جليد في أجزاء كبيرة من البلاد صباح اليوم الاثنين، وتعطل السفر عبر جنوب شرق إنجلترا، بما في ذلك لندن وشمال اسكتلندا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-وكالة-الطاقة-الدولية-أوروبا-تعيش-أزمة-كبيرة-ومتنوعة-بسبب-إمدادات-الغاز-1071119035.html
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بريطانيا, العالم
بريطانيا تضع محطات طاقة الفحم في حالة طوارئ استعدادا لموجة برد قارس
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وضع مشغل شبكة الكهرباء في بريطانيا العظمى محطتي طاقة تعملان بالفحم في حالة الاستعداد لحالات الطوارئ، من أجل إبقاء البلاد مضاءة وسط موجة من الطقس البارد.
وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية "إي إس أو" إن وحدتي الفحم للطوارئ الشتوية ستكونان متاحتين إذا لزم الأمر اليوم الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وارتفاع الطلب، بحسب موقع
"ياهو فايننس".
وأضافت الشركة أنه على العامة الاستمرار في استخدام الطاقة كالمعتاد. من المقرر أن الوحدتين لن تكونا مطلوبتين الآن، مع تلبية احتياجات الطاقة للبلاد من مصادر أخرى، بما في ذلك انتعاش متوقع في طاقة الرياح
.
طلبت الحكومة هذا الصيف من مالكي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم
إبطاء خطط الإغلاق حيث يتطلع المسؤولون إلى تعزيز إمدادات الطاقة بسبب الضغوط الناجمة عن نقص الإمدادات الروسية.
كانت روسيا في السابق موردا كبيرا للغاز الطبيعي لأوروبا، لكن بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، تسببت العقوبات الغربية في اضطراب أسواق الطاقة العالمية وأجبرت الغرب على البحث عن بدائل في سوق محدود بالفعل.
محطتي الفحم في شمال يوركشاير التي تستعد للعمل اليوم، مملوكة لشركة الطاقة "دراكس". لن تعملا إلا إذا طلب منهم ذلك من قبل الشبكة القومية.
يأتي ذلك بعد انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 8.6 درجة مئوية يوم الأحد في مرهام، نورفولك، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية. وصدور تحذيرات صفراء بشأن الطقس، وتساقط ثلوج أو جليد في أجزاء كبيرة من البلاد صباح اليوم الاثنين، وتعطل السفر عبر جنوب شرق إنجلترا، بما في ذلك لندن وشمال اسكتلندا.