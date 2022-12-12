https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-الاشتباك-بين-القوات-الصينية-والهندية-ما-هي-قدرات-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071143118.html

بعد الاشتباك الحدودي بين القوات الصينية والهندية... ما هي قدرات ثالث ورابع أقوى جيوش العالم؟

بعد الاشتباك الحدودي بين القوات الصينية والهندية... ما هي قدرات ثالث ورابع أقوى جيوش العالم؟

تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T20:45+0000

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ويتجاوز عدد جنود الجيش الصيني 3 ملايين جندي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، والذي أوضح أن عدد جنود الجيش الهندي يتخطى حاجز الـ 5 ملايين جندي.ولفت الموقع إلى أن أعداد الجنود بصورة عامة تشمل قوات الاحتياط والقوات العاملة، إضافة إلى القوات شبه العسكرية.ما هي قدرات الجيش الصين؟وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية تضم حاملات طائرات ومروحيات وفرقاطات ومدمرات وعشرات الغواصات.وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بـ 230 مليار دولار وتمثل ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم.ما هي قدرات الجيش الهندي؟ويصنف الأسطول الحربي الهندي في المرتبة السابعة عالميا ويضم 295 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات وغواصات.وتقدر ميزانية الدفاع الهندية بـ 49.6 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ 6 عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2022.ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.

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