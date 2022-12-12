https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-الاشتباك-بين-القوات-الصينية-والهندية-ما-هي-قدرات-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071143118.html
بعد الاشتباك الحدودي بين القوات الصينية والهندية... ما هي قدرات ثالث ورابع أقوى جيوش العالم؟
بعد الاشتباك الحدودي بين القوات الصينية والهندية... ما هي قدرات ثالث ورابع أقوى جيوش العالم؟
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T20:45+0000
2022-12-12T20:45+0000
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ويتجاوز عدد جنود الجيش الصيني 3 ملايين جندي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، والذي أوضح أن عدد جنود الجيش الهندي يتخطى حاجز الـ 5 ملايين جندي.ولفت الموقع إلى أن أعداد الجنود بصورة عامة تشمل قوات الاحتياط والقوات العاملة، إضافة إلى القوات شبه العسكرية.ما هي قدرات الجيش الصين؟وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية تضم حاملات طائرات ومروحيات وفرقاطات ومدمرات وعشرات الغواصات.وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بـ 230 مليار دولار وتمثل ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم.ما هي قدرات الجيش الهندي؟ويصنف الأسطول الحربي الهندي في المرتبة السابعة عالميا ويضم 295 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات وغواصات.وتقدر ميزانية الدفاع الهندية بـ 49.6 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ 6 عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2022.ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.
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https://sputnikarabic.ae/20221212/اشتباكات-بين-القوات-الهندية-والصينية-على-الحدود-تسفر-عن-إصابة-عدد-من-الجنود-1071132588.html
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار الهند اليوم
بعد الاشتباك الحدودي بين القوات الصينية والهندية... ما هي قدرات ثالث ورابع أقوى جيوش العالم؟
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تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022.
ويتجاوز عدد جنود الجيش الصيني 3 ملايين جندي، وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، والذي أوضح أن عدد جنود الجيش الهندي يتخطى حاجز الـ 5 ملايين جندي.
ولفت الموقع إلى أن أعداد الجنود بصورة عامة تشمل قوات الاحتياط والقوات العاملة، إضافة إلى القوات شبه العسكرية
.
ما هي قدرات الجيش الصين؟
عدد الجنود: 3 ملايين و134 ألف جندي.
الطائرات الحربية: 3 آلاف و285 طائرة.
الدبابات: 5 آلاف و250 دبابة.
المدافع ذاتية الحركة: 4 آلاف و120 مدفعا.
المدافع المقطورة: ألف و734 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية تضم حاملات طائرات ومروحيات وفرقاطات ومدمرات وعشرات الغواصات.
وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بـ 230 مليار دولار وتمثل ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم.
ما هي قدرات الجيش الهندي؟
عدد الجنود: 5 ملايين و132 ألف جندي.
الطائرات الحربية: ألفان و182 طائرة.
الدبابات: 4 آلاف و614 دبابة.
المدافع ذاتية الحركة: 100 مدفع.
المدافع المقطورة: 3 آلاف و311 مدفعا.
راجمات الصواريخ: ألف و338 راجمة.
ويصنف الأسطول الحربي الهندي في المرتبة السابعة عالميا ويضم 295 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة ومدمرات وفرقاطات وكورفيتات وغواصات.
وتقدر ميزانية الدفاع الهندية بـ 49.6 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ 6 عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2022.
ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية
على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.
وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات
الصينية في منطقة لداخ الحدودية.