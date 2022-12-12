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https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-تهديد-أردوغان-باستخدامه-لضرب-اليونان-ما-هو-صاروخ-تايفون-الباليستي-التركي-1071132710.html
بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟
بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟
لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بصاروخ "تايفون"، الذي يتم تصنيعه محليا ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:18+0000
2022-12-12T15:18+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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وتطور تركيا قدرات محلية في مجال التصنيع العسكري تشمل صاروخ "تايفون" الباليستي قصير المدى، حسبما ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد.وخلال اختبار الصاروخ التركي تمكن من إصابة هدف يبعد عن محطة إطلاقه 561 كيلومترا.واستغرقت رحلة الصاروخ 456 ثانية، وفقا لما أعلنت عنه تركيا.ويستخدم الصاروخ منصة إطلاق متحركة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول"، الذي أشار إلى أنه تم تجربة الصاروخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ الباليستي التركي هو أطول مدى من صواريخ "بورا"، الذي تم تطويره في 2017، لكن مداه لم يكن يتجاوز حينها 280 كلم.وتزايدت حدة التوتر في العلاقات التركية اليونانية، حيث تقول أنقرة إن أثينا تقوم بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة، وهي الادعاءات التي ترفضها أثينا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يهدد-بضرب-أثينا-بالطائرات-والمسيرات-التركية-إذا-لم-تتوقف-اليونان-عن-الاستفزازات-1071097182.html
https://sputnikarabic.ae/20221212/اليونان-عن-تهديدات-أردوغان-بالصواريخ-التوجهات-الكورية-الشمالية-لا-يجب-أن-تدخل-الناتو-1071119782.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان

بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟

15:18 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بصاروخ "تايفون"، الذي يتم تصنيعه محليا ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
وتطور تركيا قدرات محلية في مجال التصنيع العسكري تشمل صاروخ "تايفون" الباليستي قصير المدى، حسبما ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
أردوغان يهدد "بضرب أثينا بالطائرات والمسيرات التركية إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات"
أمس, 18:43 GMT
وخلال اختبار الصاروخ التركي تمكن من إصابة هدف يبعد عن محطة إطلاقه 561 كيلومترا.
واستغرقت رحلة الصاروخ 456 ثانية، وفقا لما أعلنت عنه تركيا.
ويستخدم الصاروخ منصة إطلاق متحركة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول"، الذي أشار إلى أنه تم تجربة الصاروخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
اليونان عن تهديدات أردوغان بالصواريخ: التوجهات الكورية الشمالية لا يجب أن تدخل الناتو
12:11 GMT
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ الباليستي التركي هو أطول مدى من صواريخ "بورا"، الذي تم تطويره في 2017، لكن مداه لم يكن يتجاوز حينها 280 كلم.
وتزايدت حدة التوتر في العلاقات التركية اليونانية، حيث تقول أنقرة إن أثينا تقوم بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة، وهي الادعاءات التي ترفضها أثينا.
© Sputnik12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
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