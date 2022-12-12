https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-تهديد-أردوغان-باستخدامه-لضرب-اليونان-ما-هو-صاروخ-تايفون-الباليستي-التركي-1071132710.html
بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟
بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟
لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بصاروخ "تايفون"، الذي يتم تصنيعه محليا ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:18+0000
2022-12-12T15:18+0000
2022-12-12T15:18+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
وتطور تركيا قدرات محلية في مجال التصنيع العسكري تشمل صاروخ "تايفون" الباليستي قصير المدى، حسبما ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد.وخلال اختبار الصاروخ التركي تمكن من إصابة هدف يبعد عن محطة إطلاقه 561 كيلومترا.واستغرقت رحلة الصاروخ 456 ثانية، وفقا لما أعلنت عنه تركيا.ويستخدم الصاروخ منصة إطلاق متحركة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول"، الذي أشار إلى أنه تم تجربة الصاروخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ الباليستي التركي هو أطول مدى من صواريخ "بورا"، الذي تم تطويره في 2017، لكن مداه لم يكن يتجاوز حينها 280 كلم.وتزايدت حدة التوتر في العلاقات التركية اليونانية، حيث تقول أنقرة إن أثينا تقوم بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة، وهي الادعاءات التي ترفضها أثينا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يهدد-بضرب-أثينا-بالطائرات-والمسيرات-التركية-إذا-لم-تتوقف-اليونان-عن-الاستفزازات-1071097182.html
https://sputnikarabic.ae/20221212/اليونان-عن-تهديدات-أردوغان-بالصواريخ-التوجهات-الكورية-الشمالية-لا-يجب-أن-تدخل-الناتو-1071119782.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, اليونان
بعد تهديد أردوغان باستخدامه لضرب اليونان... ما هو صاروخ "تايفون" الباليستي التركي؟
تابعنا عبر
لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب أثينا بصاروخ "تايفون"، الذي يتم تصنيعه محليا ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
وتطور تركيا قدرات محلية في مجال التصنيع العسكري
تشمل صاروخ "تايفون" الباليستي قصير المدى، حسبما ذكرت
شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأحد.
وخلال اختبار الصاروخ التركي
تمكن من إصابة هدف يبعد عن محطة إطلاقه 561 كيلومترا.
واستغرقت رحلة الصاروخ 456 ثانية، وفقا لما أعلنت عنه تركيا.
ويستخدم الصاروخ منصة إطلاق متحركة، حسبما ذكر
موقع "أرمز كنترول"، الذي أشار إلى أنه تم تجربة الصاروخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ الباليستي التركي هو أطول مدى من صواريخ "بورا"، الذي تم تطويره في 2017، لكن مداه لم يكن يتجاوز حينها 280 كلم.
وتزايدت حدة التوتر في العلاقات التركية اليونانية
، حيث تقول أنقرة إن أثينا تقوم بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة، وهي الادعاءات التي ترفضها أثينا.