https://sputnikarabic.ae/20221212/بمبادرة-رائدة-تونس-تطرق-أبواب-الاستثمار-في-أفريقيا-1071106835.html
بمبادرة رائدة.. تونس تطرق أبواب الاستثمار في أفريقيا
بمبادرة رائدة.. تونس تطرق أبواب الاستثمار في أفريقيا
قال مجلس العمال التونسي الأفريقي، إنه سيطلق في القريب أول حاضنة مؤسسات أفريقية ناشئة، ليكون مشروعا رائدا لخلق ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بأفريقيا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:02+0000
2022-12-12T07:02+0000
2022-12-12T07:02+0000
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والمشروع الجديد سيكون قائما على إعداد نحو 10 آلاف طالب أفريقي ثم اختيار الكفاءات منهم في تونس وتدريبهم وربطهم بالمؤسسات التونسية، بحسب تصريحات لرئيس مجلس العمال أنيس الجزيري.وقال الجزيري على ما نقلت قناة "نسمة" إنه "عندما يرجع هذا الشاب إلى بلده يكون له مشروعه الخاص جاهز وشريك تونسي بما يمكن من خلق ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بالدول الأفريقية".وأوضح أن "المشروع الرائد يهدف إلى استقطاب الشباب الأفريقي والتونسي المهتمين بالتسويق في أفريقيا جنوب الصحراء".وأضاف أنه من المنتظر أن يستهل برنامجه سنة 2023 بتنظيم الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمصراتة بليبيا من 16 الى 18 يناير/كانون الثاني 2023 تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لأفريقيا".وتأسس مجلس العمال التونسي الأفريقي من قبل اقتصاديين وشخصيات تونسية بهدف وضع أفريقيا والفاعلين الاقتصاديين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية.وينشط المجلس في مجال تحقيق التقارب بين الدول الأفريقية عبر بوابة الاقتصاد وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الأفريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.
https://sputnikarabic.ae/20220827/الرئيس-التونسي-قمة-تيكاد-8-فرصة-لبحث-أسباب-الفقر-والبؤس-في-الدول-الأفريقية-1066895197.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
بمبادرة رائدة.. تونس تطرق أبواب الاستثمار في أفريقيا
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قال مجلس العمال التونسي الأفريقي، إنه سيطلق في القريب أول حاضنة مؤسسات أفريقية ناشئة، ليكون مشروعا رائدا لخلق ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بأفريقيا.
والمشروع الجديد سيكون قائما على إعداد نحو 10 آلاف طالب أفريقي ثم اختيار الكفاءات منهم في تونس وتدريبهم وربطهم بالمؤسسات التونسية، بحسب تصريحات لرئيس مجلس العمال أنيس الجزيري.
وقال الجزيري على ما نقلت قناة
"نسمة" إنه "عندما يرجع هذا الشاب إلى بلده يكون له مشروعه الخاص جاهز وشريك تونسي بما يمكن من خلق ديناميكية جديدة لعلاقات تونس بالدول الأفريقية".
وأوضح أن "المشروع الرائد يهدف إلى استقطاب الشباب الأفريقي والتونسي المهتمين بالتسويق في أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف أنه من المنتظر أن يستهل برنامجه سنة 2023 بتنظيم الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمصراتة بليبيا من 16 الى 18 يناير/كانون الثاني 2023 تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لأفريقيا".
وتأسس مجلس العمال التونسي الأفريقي من قبل اقتصاديين وشخصيات تونسية بهدف وضع أفريقيا
والفاعلين الاقتصاديين فيها ضمن اهتمامات الحكومة التونسية.
وينشط المجلس في مجال تحقيق التقارب بين الدول الأفريقية عبر بوابة الاقتصاد وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الأفريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.