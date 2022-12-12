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https://sputnikarabic.ae/20221212/بوتين-وباشينيان-يناقشان-ضمان-الأمن-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-1071122266.html
بوتين وباشينيان يناقشان ضمان الأمن على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
بوتين وباشينيان يناقشان ضمان الأمن على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:09+0000
2022-12-12T13:09+0000
روسيا
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وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. كمتابعة للمحادثة بين الرئيسيين، التي جرت في 9 ديسمبر/ كانون الأول في بيشكيك كجزء من اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي، حول تنفيذ الاتفاقات الأساسية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان".وتم إيلاء اهتمام خاص لضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالإضافة لمشاريع إعادة النقل واللوجستيات والتجارة والعلاقات الاقتصادية في منطقة القوقاز.
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روسيا
روسيا

بوتين وباشينيان يناقشان ضمان الأمن على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

13:09 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ.
وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. كمتابعة للمحادثة بين الرئيسيين، التي جرت في 9 ديسمبر/ كانون الأول في بيشكيك كجزء من اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي، حول تنفيذ الاتفاقات الأساسية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان".
وتم إيلاء اهتمام خاص لضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالإضافة لمشاريع إعادة النقل واللوجستيات والتجارة والعلاقات الاقتصادية في منطقة القوقاز.
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