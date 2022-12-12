https://sputnikarabic.ae/20221212/بولندا-تعلن-ننشر-أنظمة-باتريوت-الألمانية-على-الحدود-مع-أوكرانيا-في-الأيام-المقبلة-1071138283.html
بولندا تعلن ننشر أنظمة "باتريوت" الألمانية على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة
بولندا تعلن ننشر أنظمة "باتريوت" الألمانية على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده ستبدأ العمل على نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية المضادة للطائرات على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:11+0000
2022-12-12T17:11+0000
2022-12-12T17:11+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال دودا بعد اجتماع مع نظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير "أنا هنا اليوم في برلين، كي أشكر السلطات الألمانية على قرارها إرسال بطاريات باتريوت إلى بولندا لحماية أراضيها".وتابع: "ناقشنا هذا الأمر مع الرئيس. وآمل أن تلتقي المجموعات ذات الصلة من الخبراء البولنديين والألمان في الأيام المقبلة، لتحديد موقع بطاريات باتريوت هذه، وبعد ذلك ستعمل هذه البطاريات قريبا على تشكيل الحماية".
https://sputnikarabic.ae/20221206/بولندا-تتسلم-صواريخ-باتريوت-من-ألمانيا-1070926420.html
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بولندا, أخبار ألمانيا, العالم
بولندا, أخبار ألمانيا, العالم
بولندا تعلن ننشر أنظمة "باتريوت" الألمانية على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده ستبدأ العمل على نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية المضادة للطائرات على الحدود مع أوكرانيا في الأيام المقبلة.
برلين - سبوتنيك. وقال دودا بعد اجتماع مع نظيره الألماني
، فرانك-فالتر شتاينماير "أنا هنا اليوم في برلين، كي أشكر السلطات الألمانية على قرارها إرسال بطاريات باتريوت إلى بولندا لحماية أراضيها".
وأضاف: "يعتبر البولنديون هذا الأمر بادرة مهمة، خصوصا بعد الحادث الذي وقع على حدودنا الشرقية، عندما قتل مواطنان إثر سقوط صاروخ، ما أثار مخاوف كثيرة في المجتمع البولندي، ومن الواضح للجميع أنه من الضروري تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي لبولندا".
وتابع: "ناقشنا هذا الأمر مع الرئيس. وآمل أن تلتقي المجموعات ذات الصلة من الخبراء البولنديين والألمان في الأيام المقبلة، لتحديد موقع بطاريات باتريوت هذه، وبعد ذلك ستعمل هذه البطاريات قريبا على تشكيل الحماية".