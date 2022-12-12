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https://sputnikarabic.ae/20221212/بولندا-تكشف-عن-كمية-الحبوب-الأوكرانية-المصدرة-عبر-أراضيها-1071138885.html
بولندا تكشف عن كمية الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر أراضيها
بولندا تكشف عن كمية الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر أراضيها
قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، هنريك كووالتشيك، إن بلاده صدرت أكثر من مليوني طن من الحبوب الأوكرانية بنهاية سبتمبر الماضي. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:23+0000
2022-12-12T17:23+0000
العالم
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كووالتشيك لـ"سبوتنيك": "بدعم من الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، صدرت بولندا 2.1 مليون طن، منها 1.4 مليون طن من الذرة. مشيرا إلى أن هذا أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة".وأشار وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي إلى أن بولندا تصدر في الوقت نفسه الحبوب.وتابع الوزير "في الوقت نفسه، تم تصدير 6.5 مليون طن من الحبوب (للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول)، وهو ما يزيد كثيرا عن إمكانات التصدير لبولندا".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافيا.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/روسيا-صفقة-الحبوب-بحاجة-إلى-تعديلات-والإمدادات-لا-تذهب-إلى-البلدان-الفقيرة--1071110857.html
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العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا

بولندا تكشف عن كمية الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر أراضيها

17:23 GMT 12.12.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، هنريك كووالتشيك، إن بلاده صدرت أكثر من مليوني طن من الحبوب الأوكرانية بنهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف كووالتشيك لـ"سبوتنيك": "بدعم من الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، صدرت بولندا 2.1 مليون طن، منها 1.4 مليون طن من الذرة. مشيرا إلى أن هذا أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة".
وأشار وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي إلى أن بولندا تصدر في الوقت نفسه الحبوب.
وتابع الوزير "في الوقت نفسه، تم تصدير 6.5 مليون طن من الحبوب (للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول)، وهو ما يزيد كثيرا عن إمكانات التصدير لبولندا".
وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
روسيا: صفقة الحبوب بحاجة إلى تعديلات والإمدادات لا تذهب إلى البلدان الفقيرة
08:32 GMT
وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
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