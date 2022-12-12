https://sputnikarabic.ae/20221212/بولندا-تكشف-عن-كمية-الحبوب-الأوكرانية-المصدرة-عبر-أراضيها-1071138885.html

بولندا تكشف عن كمية الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر أراضيها

بولندا تكشف عن كمية الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر أراضيها

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، هنريك كووالتشيك، إن بلاده صدرت أكثر من مليوني طن من الحبوب الأوكرانية بنهاية سبتمبر الماضي. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T17:23+0000

2022-12-12T17:23+0000

2022-12-12T17:23+0000

العالم

بولندا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0b/1049219302_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9c7d7dc08d88063ad0d4ea3123b6ca52.jpg

وأضاف كووالتشيك لـ"سبوتنيك": "بدعم من الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، صدرت بولندا 2.1 مليون طن، منها 1.4 مليون طن من الذرة. مشيرا إلى أن هذا أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة".وأشار وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي إلى أن بولندا تصدر في الوقت نفسه الحبوب.وتابع الوزير "في الوقت نفسه، تم تصدير 6.5 مليون طن من الحبوب (للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول)، وهو ما يزيد كثيرا عن إمكانات التصدير لبولندا".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافيا.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20221212/روسيا-صفقة-الحبوب-بحاجة-إلى-تعديلات-والإمدادات-لا-تذهب-إلى-البلدان-الفقيرة--1071110857.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا