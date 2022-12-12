بيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Saidبيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Said
فيما تتدرّج أصناف الحمضيات السورية تباعاَ في عملية النضوج، لا تزال أسواق التصدير الخارجية تفتح الباب موارباً أمام المحصول الذي لن يتفادى الوقوع في فخ تعثر التسويق السنوي.
الأنظار ترنو إلى الأسواق الخارجية لعلها تفتح الباب على مصراعيه في وجه بيارات الحمضيات السورية، يؤكد الخبراء تمتعها بالمواصفات القياسية والجودة التي تؤهلها للمنافسة، بسهولة، في الأسواق العالمية.
"أبوصرة" والرمان .. فاتحة التصدير
رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية، بسام علي، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك": يتم حالياً تصدير الحمضيات صنفي "أبو صرة" و"بوملي" إلى الأسواق الروسية بكميات قليلة لكنها مقبولة، مستدركاً: ليست بحجم الكميات التي كان يتم تصديرها في الأعوام الماضية.
© Sputnik . Monzer Saidبيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
بيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Said
وحسب علي، تتميز الحمضيات السورية بمواصفات عالية الجودة ومنافسة في الأسواق العالمية، مدللاً بأن قطر الثمرة المطلوب في التصدير لصنف "أبو صرة" هو 8 سم فما فوق، الأمر الذي يحققه صنف "أبو صرة" في سوريا، إذ يتميز بالجودة العالمية الخالية من البكتيريا والمبيدات الحشرية أو أي آثار متبقية، وذلك بدلالة الشهادات التي تمنحها بعض الشركات العالمية.
بالتوازي، بيّن علي أنه يتم حالياً تصدير الرمان أيضاً إلى روسيا، حيث الرمان السوري من أجود أنواع الرمان على مستوى المنطقة وينافس الرمان الموجود في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود الرمان بكثافة في الأسواق الروسية لاستجراره بكميات وفيرة من سوريا.
ولفت علي، إلى أنه اعتباراً من الثلث الأخير من كانون الأول الحالي يتم البدء بتصدير الحمضيات صنف "ماوردي" إلى روسيا، وهو الصنف الأكثر طلباً.
وأكد علي أن تصدير الحمضيات إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها روسيا، يساهم في رفع الأسعار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المزارع أولاً وعلى المصدّر ثانياً، مشيراً إلى أن سعر صنف "ماوردي" يتراوح بين 400-500 دولار، وهو السعر الذي لا يتوقعه المزارع، والذي يدفع المزارع للنشاط والاهتمام بالشجرة والثمرة للحصول على إنتاج جيد يتمتع بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق الخارجية.
© Sputnik . Monzer Saidبيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
بيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Said
وأشار علي إلى أنه تم تصدير 250 طن من صنف "أبو صرة" و"بوملي"، بالإضافة لتصدير 1276 طناً من الرمان.
تصدير خجول
من جهته، قال مدير مكتب الحمضيات في الساحل السوري المهندس نشوان بركات ل"سبوتنيك" أن تصدير الحمضيات لا يزال خجولاً باتجاه الأسواق الروسية، بانتظار نضوج صنفي "الماوردي"، و"الكريفون الدموي" اعتباراً من كانون الثاني القادم، مبيناُ أن هذين الصنفين يلاقيان رواجاً كبيراَ في الأسواق الروسية.
© Sputnik . Monzer Saidبيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
بيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Said
وبين بركات أن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم بلغت نحو 641 ألف طن منها 487 ألف طن في اللاذقية و154 ألف طن في طرطوس.
محصول استراتيجي
بالرغم من صعوبات الزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن محصول الحمضيات لا يزال المحصول الرئيسي والاستراتيجي لأبناء اللاذقية، ومصدر الرزق الوحيد للكثير من العائلات التي تحبس أنفاسها على أمل أن ينجح تسويق المحصول هذا العام وأن لا يقع في فخ سيناريو التعثر الذي يتكرر في كل عام.
© Sputnik . Monzer Saidبيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
بيارات الحمضيات السورية تتطلع إلى طاولات الاستهلاك في روسيا
© Sputnik . Monzer Said
وقال عدد من المزارعين في ريف اللاذقية لـ"سبوتنيك": يعد محصول الحمضيات مصدر الرزق الوحيد لي ولعائلات كثيرة في المحافظة ليس لها مورد رزق آخر، وأضافوا: نحن مزارعون ورثنا بساتين الحمضيات عن آبائنا ولم نتعلم مزاولة عمل آخر سوى الزراعة التي تعد لقمة العيش بالنسبة لنا.
وطالب المزارعون، الحكومة بدعمهم للاستمرار بالزراعة وذلك بمنحهم الأسمدة والأدوية، مشيرين إلى أهمية التصدير وفتح أسواق خارجية لتصدير المحصول لما يساهم في تحسّن الأسعار والانعكاس إيجاباً على واقع معيشة المزارع.