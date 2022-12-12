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https://sputnikarabic.ae/20221212/بيسكوف-الكرملين-لا-يعلم-باقتراح-زيلينسكي-حول-عقد-قمة-سلام-دولية-1071124596.html
بيسكوف: الكرملين لا يعلم باقتراح زيلينسكي حول عقد قمة سلام دولية
بيسكوف: الكرملين لا يعلم باقتراح زيلينسكي حول عقد قمة سلام دولية
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يعرف شيئا حول اقتراح فلاديمير زيلينسكي، عقد قمة سلام دولية، وكذلك عن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:53+0000
2022-12-12T14:45+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعلم بأن زيلينسكي اقترح عقد قمة سلام دولية خلال محادثته مع بايدن: "لا، لم نسمع أي شيء. في الواقع لا نعرف أي شيء عن عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الرئيس زيلينسكي".وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأنه جرت محادثة هاتفية بين بايدن وزيلينسكي.وجاء في بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي رحب بإعلان زيلينسكي عن الاستعداد لـ"عالم عادل" على أساس "المبادئ الأساسية" لميثاق الأمم المتحدة.
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روسيا

بيسكوف: الكرملين لا يعلم باقتراح زيلينسكي حول عقد قمة سلام دولية

13:53 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 12.12.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يعرف شيئا حول اقتراح فلاديمير زيلينسكي، عقد قمة سلام دولية، وكذلك عن "جهود حفظ السلام" التي يبذلها.
وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعلم بأن زيلينسكي اقترح عقد قمة سلام دولية خلال محادثته مع بايدن: "لا، لم نسمع أي شيء. في الواقع لا نعرف أي شيء عن عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الرئيس زيلينسكي".

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأنه جرت محادثة هاتفية بين بايدن وزيلينسكي.

وجاء في بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي رحب بإعلان زيلينسكي عن الاستعداد لـ"عالم عادل" على أساس "المبادئ الأساسية" لميثاق الأمم المتحدة.
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