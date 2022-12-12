"بيغ هيت" بديل برغر "بيغ ماك" في روسيا
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور مطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
تبحث شركة "فكوسنا إي توتشكا" الروسية، التي حلت بديلا عن شركة "ماكدونالدز" في روسيا بعد انسحاب الأخيرة، عن فرص لدخول أسواق جديدة وتقديم المزيد من الوجبات البدلية لطرحها إلى المستهلك.
أعلن المدير التنفيذي لشركة "فكوسنا إي توتشكا" أوليغ باروف، عن العمل على تطوير نظير برغر "بيغ ماك" في روسيا والتي ستحمل اسم "بيغ هيت"، مشيرا إلى أنها ستظهر في أفرع مطعم الوجبات السريعة "فكوسنا إي توشكا" في شهر فبراير/ شباط من العام القادم 2023.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
مطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
وقال باروف خلال مؤتمر صحفي:" لقد وجدنا وطورنا نظيرا لـ(بيغ ماك)، وفي فبراير سيظهر منتج باسم (بيغ هيت)، وهو ما يتوقعه عملاؤنا".
وأشار باروف أيضا إلى أن المنتج قد تم جمعه وتحضيره لفترة طويلة، مبينا أن الشركة تأمل بأن يشعر المستهلكون بنفس المذاق كما كان من قبل.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
مطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
وتعمل شركة "فكوسنا إي توشكا" على دخول أسواق جديدة، بما في ذلك الجمهوريات الروسية الجديدة، بالإضافة إلى أبخازيا، لكن العمل في سوق كازاخستان، بحسب باروف، ليس ممكنا بعد بسبب شروط العقد الموقع مع "ماكدونالدز".
© Sputnik . Maxim Blinovمطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
مطعم الوجبات السريعة الروسي "فكوسنا إي توشكا" في العاصمة موسكو
© Sputnik . Maxim Blinov
وقال باروف:" بالنسبة لكازاخستان، وحيث تتواجد ماكدونالدز، عندما تم توقيع المستندات مع الشركة الأم، ليس لدينا الحق في أن نكون هناك بعلامة تجارية جديدة".