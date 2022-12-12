https://sputnikarabic.ae/20221212/ترودو-يشارك-في-اجتماع-قادة-مجموعة-السبع-الذي-يستضيفه-شولتس-1071105483.html
ترودو يشارك في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه شولتس
ترودو يشارك في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه شولتس
يشارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع مجموعة السبع، صباح اليوم الاثنين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T05:11+0000
2022-12-12T05:11+0000
2022-12-12T05:19+0000
ترودو
مجموعة السبع الكبار
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وقال بيان صادر عن مكتب ترودو، "يشارك رئيس الوزراء في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس".وأضاف البيان، أن الاجتماع سيعقد في الساعة (10:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم 15:00 بتوقيت غرينتش).وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام، وفقا لخط سير ترودو يوم الاثنين.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "نسق المواقف" في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل اجتماع مجموعة السبع عبر الإنترنت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي.وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة بـ 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية.وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بايدن-يؤكد-دعم-الولايات-المتحدة-لكييف-في-اتصال-هاتفي-مع-زيلينسكي-1071104977.html
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ترودو, مجموعة السبع الكبار
ترودو, مجموعة السبع الكبار
ترودو يشارك في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه شولتس
05:11 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 05:19 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
يشارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع مجموعة السبع، صباح اليوم الاثنين.
وقال بيان صادر عن مكتب ترودو، "يشارك رئيس الوزراء في اجتماع قادة مجموعة السبع
الذي يستضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس".
وأضاف البيان، أن الاجتماع سيعقد في الساعة (10:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم 15:00 بتوقيت غرينتش).
وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام، وفقا لخط سير ترودو يوم الاثنين.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "نسق المواقف" في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
، قبل اجتماع مجموعة السبع عبر الإنترنت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة بـ 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا.