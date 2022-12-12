https://sputnikarabic.ae/20221212/تسجيل-رقم-قياسي-روسي-جديد-للسباحة-بالمعدات-العسكرية-في-الماء-الجليدي-1071108723.html

تسجيل رقم قياسي روسي جديد للسباحة بالمعدات العسكرية في الماء الجليدي

تسجيل رقم قياسي روسي جديد للسباحة بالمعدات العسكرية في الماء الجليدي

أفاد مركز المعلومات الحكومي التابع لمنطقة تيومين، انه تم تسجيل الرقم القياسي للسباحة في الماء البارد للجنود بأزياء عسكرية وسترات واقية من الرصاص وبمدفع رشاش في... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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تم تسجيل الرقم القياسي في "مهرجان البرد" يوم أمس الأحد، وحضر سباق التتابع طلاب من مدرسة تيومين العليا للقيادة الهندسية العسكرية ورياضيون من المراكز والنوادي للتصلب والسباحة الشتوية في تيومين بالزي العسكري والدروع الواقية من الرصاص و بمدفع رشاش. كان على الجميع السباحة لمسافة 25 مترًا وتمرير الدروع الواقية للبدن إلى المشارك التالي.وبحسب سفيستونوف، "هذا الحدث قيم لأنه إنجاز مفيد للمجتمع، ويمكن تطبيقه في ظروف العملية الخاصة. وتجربة السباحة في المعدات العسكرية يمكن أن تنقذ الأرواح".وكان منظم المهرجان مركز التأقلم والسباحة في الماء البارد "أكوا سبورت - تيومين". ورد على صفحة المركز في الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي" الروسية أنه قبل السباحة القياسية، كانت مجموعة علمية تتكون من طلاب من جامعة تيومين الطبية وطلاب جامعيين من معهد علم الأحياء بجامعة تيومين ستيت، إلى جانب باحثين من مركز تيومين العلمي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أثناء البروفة النهائية للسباحة في الماء المثلج، بتقييم الحالة الوظيفية لأجسام المشاركين، حيث تم فحص ومتابعة تأثير السباحة في الماء الجليدي بالمعدات العسكرية في العمل على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز اللاإرادي والعصبي.

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