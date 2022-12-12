https://sputnikarabic.ae/20221212/تسليم-مساعدات-إنسانية-روسية-مخصصة-للبنان-43263-طن-من-زيت-دوار-الشمس-1071123393.html

تسليم مساعدات إنسانية روسية مخصصة للبنان... 432.63 طن من زيت دوار الشمس

تسليم مساعدات إنسانية روسية مخصصة للبنان... 432.63 طن من زيت دوار الشمس

نظم برنامج الغذاء العالمي حفل تسليم المساعدات الإنسانية الروسية من زيت دوار الشمس، في مدرسة الأوروغواي الرسمية، اليوم الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول، بحضور... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T13:36+0000

2022-12-12T13:36+0000

2022-12-12T13:38+0000

لبنان

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وتم تدشين المطبخ المدرسي الذي يقدم وجبات غذائية خفيفة وصحية لحوالي 600 طالب (50% منهم فتيات و 50% فتيان، 30% منهم لبنانيون و70% غير لبنانيين)، والمطبخ يقوده ويديره 10 أمهات متطوعات يحضرن شطائر من الجبن أو الحمص إلى جانب عدد من الفاكهة والخضروات، ويعتبر المطبخ المدرسي جزءا من تجربة المطابخ المدرسية الصحية التي تقدم الوجبات لنحو 75000 ألف تلميذ، في 103 مدارس رسمية.وفي هذا الصدد تم استكمال الوجبات اليومية بحصة شهرية من زيت دوار الشمس لكل طفل، حيث تم توزيع حوالي 2300 عبوة زيت في المدرسة على 600 طالب (حوالي 300 عائلة)، ويجري حاليا جولة ثالثة من التوزيع.روسيا قدمت لبرنامج الغذاء العالمي حمولة باخرة من زيت دوار الشمسوقال وزير التربية في مستهل كلمته إن "برنامج الغذاء العالمي حقق خطوة أساسية في استقرار التعليم الحضوري في خلال السنة الدراسية المنصرمة، وأيضا في الفترة السابقة منذ إطلاق برنامج الوجبات المدرسية التابع للبرنامج في العام 2016 بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك عبر توفير وجبات خفيفة مغذيّة وصحيّة لجميع المتعلّمين على الأراضي اللّبنانيّة من كل الجنسيّات والّذين هم الأكثر حاجة إلى الغذاء ليستمروا في الحضور إلى المدرسة و يلتزموا بالنظام التعليمي".وأضاف: "إن هذا البرنامج الممول من الجهات المانحة والدول المقتدرة ما كان ليحقق هذا النجاح لولا الجهود التي بذلها مديره في لبنان الدكتور عبدالله الوردات وفريق عمله النشيط، بالتعاون مع المديرية العامة للتربية عبر فريق الصحة المدرسية في جهاز الإرشاد والتوجيه، ومديرية التعليم الأساسي، ورؤساء المناطق التربوية".وأكد أن "هذا العمل الإنساني الإقتصادي والتربوي يتم بصورة راقية وأخلاقيات عالية، تكرس الأهداف السامية التي وجد البرنامج من اجلها، وبالتالي فإن الدكتور عبدالله الوردات يمثل هذه الحالة الأخلاقية التي توحي بالثقة للداخل والخارج، معززة بالتوزيع العادل والشفاف للمنتجات الغذائية في لبنان، على عينة موسعة تضم ما مجموعه 71000 متعلم، وقد نجح في المؤتمر الأخير في تخصيص تمويل من الجهات الداعمة للبرنامج للسنوات المقبلة".432.63 طن من زيت دوار الشمس الروسيوبدوره قال روداكوف إننا "نجتمع اليوم بمناسبة تسليم مساعدات انسانية روسية مخصصة للبنان وهي تشكل جزءا من المساهمة الإضافية المقطوعة المقدمة من روسيا الاتحادية لصندوق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تدخل روسيا في عداد أكبر عشرين مانح لبرنامج الأغذية العالمي، وتشكل مشاركتها فيها إحدى أولويات أنشطتنا الإنسانية الدولية".وتابع "وصلت في العام الحالي إلى لبنان، عدة شحنات من زيت دوار الشمس الروسي بوزن إجمالي 432.63 طن ، يتم توزيعها على المؤسسات التعليمية اللبنانية، ونحن على ثقة بأن هذه البادرة الإنسانية ستوفر الدعم المناسب والمطلوب لعائلات الجيل اللبناني الشاب".وأكد إنه "لطالما كانت روسيا على اتم الاستعداد لمد يد العون عند الحاجة وفي الأوقات الصعبة، وكان رجال الإنقاذ الروس، بعد الانفجار المأساوي في بيروت عام 2020، أول الفرق الأجنبية التي وصلت إلى موقع الكارثة والمباشرة بالقيام بأعمال الإنقاذ والمساعدة الإنسانية الواسعة النطاق".وتابع "نعتزم مواصلة تقديم كل دعم ممكن لأصدقائنا اللبنانيين، وتم اتخاذ قرار لتقديم مساعدة طارئة إضافية على شكل إمدادات من القمح والمنتجات البترولية، ويجري النظر في احتمالات تكثيف التعاون الثنائي المفيد للطرفين في عدد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والطب والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما نقدم سنويا للطلاب اللبنانيين الراغبين والمؤهلين منحا دراسية مجانية للتعلم في روسيا".وأكد إن "روسيا تؤيد بحزم احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ويقوم بلدنا بخطوات حاسمة باتجاه إقامة نظام عالمي جديد، ديمقراطي وعادل، خال من سياسة ابتزاز وتخويف غير المرضي عنهم، وخال من النازية الجديدة والاستعمار الجديد، ويقع على عاتقنا، كما حصل أكثر من مرة في تاريخ البشرية ، تحمل المسؤولية عن مصير شعوب العالم، ونمد أيدينا إلى جميع الذين يشاركوننا تطلعاتنا والى المستعدين للوقوف إلى جانبنا من أجل الحفاظ على الحرية والأمل في مستقبل أفضل".الزيت المخصص للطبخ مادة نادرة راهناوقال المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله الوردات "أود أن اشكر معالي الوزير على إيمانه بمشروع التغذية المدرسية، فقد بدأنا العمل عليه منذ العام 2016 ، وكان عدد التلامذة المستفيدين عشرة آلاف متعلم ، ونعتز اليوم بأننا وصلنا إلى تغطية 71000 متعلم والخطة للمرحلة المقبلة 2023 – 2025 تستهدف في شكل تدريجي ان نرفع العدد من 71000 إلى 150000 ومن ثم إلى 200000 في نهاية العام 2025" .ولفت إلى أن "توزيع الزيت المخصص للطبخ والذي نعتبره مادة نادرة راهنا، وباتت غالية الثمن بسبب التضخم وتردي الأوضاع الإقتصادية، بات يسد حاجة أساسية للعائلات ، ونشكر سعادة السفير الروسي على هذه المنحة التي يتم تقديمها الى 71000 متعلم بصورة شهرية. وإن مشروع التغذية المدرسية بات أساسيا في تأكيد حضور التلامذة والمشاركة في الدروس، وسوف نعمل مع المساهمين والداعمين والمانحين على تطور المشروع، ومن هذا المنبر أتوجه إليهم لمتابعة دعمهم للبرنامج وزيادة هذا الدعم المخصص للبنان لأننا بأمس الحاجة إليه".

https://sputnikarabic.ae/20221210/تركيا-تقدم-مساعدات-إنسانية-إلى-أجهزة-الأمن-اللبنانية-1071062574.html

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