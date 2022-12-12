https://sputnikarabic.ae/20221212/تناقض-أمريكي-حكومات-وصحف-دولية-تدعو-إلى-إنهاء-اضطهاد-جوليان-أسانغ-1071124328.html

"تناقض أمريكي"... حكومات وصحف دولية تدعو إلى إنهاء "اضطهاد" جوليان أسانغ

"تناقض أمريكي"... حكومات وصحف دولية تدعو إلى إنهاء "اضطهاد" جوليان أسانغ

تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط بسبب التناقض بين دعمها لسياسة الصحافة الحرة الجديدة والاضطهاد المستمر لمؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T13:46+0000

2022-12-12T13:46+0000

2022-12-12T13:46+0000

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الضغط لإسقاط التهم الموجهة إلى مؤسس موقع "ويكيليكس" يأتي من داخل الولايات المتحدة ومن الخارج على حد سواء، من المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام الرئيسية ومنظمات حقوق الإنسان.في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت خمس شركات إعلامية كبرى، بما في ذلك "نيويورك تايمز" و"الغارديان"، رسالة مفتوحة، قالت فيها إن لائحة اتهام أسانغ "تشكل سابقة خطيرة" وقد تقوض التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حماية الصحفيين في حقهم في نشر المعلومات للجمهور.قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أواخر نوفمبر إن الوقت حان لإنهاء هذه المسألة، وطالب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإنهاء ما وصفه بـ"السجن الجائر" لأسانغ بعد اجتماع مع محرري "ويكيليكس"، وهي دعوات رددها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سابقا.وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية لم يكشفوا بعد عن التوجيهات المحتملة التي قد تتخذها محاكمة أسانغ، فيما ورد أن الأخير يواصل استئناف تسليمه إلى الولايات المتحدة.وذكرت أن لوائح وزارة العدل الداخلية التي أعلنها المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تحظر استخدام مصادرة السجلات وخطوات التحقيق الأخرى ضد وسائل الإعلام "التي تعمل في نطاق جمع الأخبار"، قد تتحول إلى عامل حاسم.في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، ورد أن أسانغ طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، التي تضعه في سجن شديد الحراسة.قبض على أسانغ في لندن في أبريل/ نيسان 2019 بناء على مذكرة توقيف أمريكية، ويواجه التسليم إلى الولايات المتحدة وحكما يصل إلى 175 عاما في سجن شديد الحراسة إذا أدين بالتجسس.لجأ الأسترالي البالغ من العمر 51 عاما، والمطلوب من قبل الحكومة الأمريكية بتهمة إفشاء معلومات سرية وانتهاك قانون التجسس، إلى السفارة الإكوادورية من يونيو/ حزيران 2012 حتى اعتقاله في أبريل 2019، وبعد ذلك بدأت جلسات الاستماع الخاصة بتسليمه.

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