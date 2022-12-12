https://sputnikarabic.ae/20221212/توافد-مجموعة-كبيرة-من-الأطباء-الأوكرانيين-إلى-محور-دونيتسك-بعد-تراجع-قوات-كييف-وإلحاق-الخسائر-بها-1071105690.html
توافد مجموعة كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى محور دونيتسك بعد تراجع قوات كييف وإلحاق الخسائر بها
توافد مجموعة كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى محور دونيتسك بعد تراجع قوات كييف وإلحاق الخسائر بها
أفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T05:26+0000
2022-12-12T05:26+0000
2022-12-12T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.وأوضح ماروتسكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة.وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".
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سبوتنيك عربي
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روسيا
توافد مجموعة كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى محور دونيتسك بعد تراجع قوات كييف وإلحاق الخسائر بها
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أفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة.
وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.
وأوضح ماروتسكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة.
وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".