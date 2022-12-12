https://sputnikarabic.ae/20221212/توافد-مجموعة-كبيرة-من-الأطباء-الأوكرانيين-إلى-محور-دونيتسك-بعد-تراجع-قوات-كييف-وإلحاق-الخسائر-بها-1071105690.html

توافد مجموعة كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى محور دونيتسك بعد تراجع قوات كييف وإلحاق الخسائر بها

توافد مجموعة كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى محور دونيتسك بعد تراجع قوات كييف وإلحاق الخسائر بها

أفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T05:26+0000

2022-12-12T05:26+0000

2022-12-12T05:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.وأوضح ماروتسكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة.وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".

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