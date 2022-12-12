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القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/جنود-التحقوا-بالتعبئة-الجزئية-يكشفون-عن-أول-مواجهة-مع-المرتزقة-الأجانب-في-دونباس-1071117738.html
جنود التحقوا بالتعبئة الجزئية يكشفون عن أول مواجهة مع المرتزقة الأجانب في دونباس
جنود التحقوا بالتعبئة الجزئية يكشفون عن أول مواجهة مع المرتزقة الأجانب في دونباس
كشف جنود التحقوا مؤخرا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بعد قرار استدعائهم ضمن إطار التعبئة الجزئية عن أولى معاركهم القتالية بوجه المرتزقة الأجانب. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:29+0000
2022-12-12T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الجنود خلال مقابلتهم لوكالة "سبوتنيك" أنهم واجهوا مرتزقة أجانب أثناء أداء مهام قتالية في قطاع سفاتوفسكي على محاور دونباس.وقال أحدهم: "جلسنا في الخنادق اتخذنا مواقع دفاعية وقيل لنا أن نتراجع إلى مركز الإنزال لأن المدفعية ستقوم بقصف المحاور والمناطق القريبة منا".وتابع بالقول إنه خلال عمليات التراجع إلى المراكز الخلفية تم رصد مجموعة في الظلال القريبة، حيث طالبنا المجموعة المتحركة بترداد كلمة السر، لكن مجموعة المرتزقة ردت بالصراخ علينا: "إنهم الروس استسلموا!" وأضاف بالقول: "فتحنا النار عليهم على الأرجح كانوا يتكلمون بلكنة بولندية أو سلوفاكية.
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العالم
العالم

جنود التحقوا بالتعبئة الجزئية يكشفون عن أول مواجهة مع المرتزقة الأجانب في دونباس

11:29 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس
عناصر من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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كشف جنود التحقوا مؤخرا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بعد قرار استدعائهم ضمن إطار التعبئة الجزئية عن أولى معاركهم القتالية بوجه المرتزقة الأجانب.
وأشار الجنود خلال مقابلتهم لوكالة "سبوتنيك" أنهم واجهوا مرتزقة أجانب أثناء أداء مهام قتالية في قطاع سفاتوفسكي على محاور دونباس.
وقال أحدهم: "جلسنا في الخنادق اتخذنا مواقع دفاعية وقيل لنا أن نتراجع إلى مركز الإنزال لأن المدفعية ستقوم بقصف المحاور والمناطق القريبة منا".
وتابع بالقول إنه خلال عمليات التراجع إلى المراكز الخلفية تم رصد مجموعة في الظلال القريبة، حيث طالبنا المجموعة المتحركة بترداد كلمة السر، لكن مجموعة المرتزقة ردت بالصراخ علينا: "إنهم الروس استسلموا!"
وأضاف بالقول: "فتحنا النار عليهم على الأرجح كانوا يتكلمون بلكنة بولندية أو سلوفاكية.
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