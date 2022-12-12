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بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/حارس-اللغة-بونو-يبهر-العرب-بعدما-رفض-الحديث-بغير-العربية-في-المؤتمر-الصحفي-1071117264.html
"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي
"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي
أثار الحارس المغربي ياسين بونو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة المغرب... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:09+0000
2022-12-12T11:09+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أخبار المغرب اليوم
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تصرف ياسين بونو الذي أثار إعجاب الكثيرين من العرب، أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أنه يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.وسبق أن تصرّف بونو بالطريقة ذاتها في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم

"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي

11:09 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna منتخب المغرب خلال تدريباته الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر
منتخب المغرب خلال تدريباته الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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أثار الحارس المغربي ياسين بونو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة المغرب والبرتغال، يوم السبت.
تصرف ياسين بونو الذي أثار إعجاب الكثيرين من العرب، أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أنه يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.
وسبق أن تصرّف بونو بالطريقة ذاتها في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.
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