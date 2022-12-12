https://sputnikarabic.ae/20221212/حارس-اللغة-بونو-يبهر-العرب-بعدما-رفض-الحديث-بغير-العربية-في-المؤتمر-الصحفي-1071117264.html
"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي
"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي
أثار الحارس المغربي ياسين بونو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة المغرب... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:09+0000
2022-12-12T11:09+0000
2022-12-12T11:09+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070380275_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_55e24e801b876e137f1cffd65f8c43a2.jpg
تصرف ياسين بونو الذي أثار إعجاب الكثيرين من العرب، أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أنه يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.وسبق أن تصرّف بونو بالطريقة ذاتها في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070380275_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_c44a65c1e3bf785b2749acd5abf47f33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم
"حارس اللغة" بونو يبهر العرب بعدما رفض الحديث بغير العربية في المؤتمر الصحفي
تابعنا عبر
أثار الحارس المغربي ياسين بونو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة المغرب والبرتغال، يوم السبت.
تصرف ياسين بونو الذي أثار إعجاب الكثيرين من العرب، أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أنه يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.
وسبق أن تصرّف بونو بالطريقة ذاتها في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.