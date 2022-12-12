https://sputnikarabic.ae/20221212/خبير-روسيا-قد-تزود-الصين-بالغاز-بعد-توقف-أوزبكستان-عن-التصدير-1071113758.html

خبير: روسيا قد تزود الصين بالغاز بعد توقف أوزبكستان عن التصدير

خبير: روسيا قد تزود الصين بالغاز بعد توقف أوزبكستان عن التصدير

اعتبر استاذ بكلية تشو إنلاي للإدارة العامة من جامعة نانكاي يانغ، يانغ لي، أن روسيا تمتلك كل الموارد والقدرات لتزويد الصين بالغاز بعد أن توقفت أوزبكستان عن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T09:54+0000

2022-12-12T09:54+0000

2022-12-12T09:54+0000

اقتصاد

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وقال لي لوكالة "سبوتنيك": "في خضم العقوبات الكاسحة من الغرب تحتاج روسيا إلى تسريع استراتيجيتها المتمثلة في الاتجاه نحو الشرق، مشيرا إلى أن "العلاقات الصينية الروسية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا وبحاجة ماسة إلى زيادة صادرات الطاقة إلى الصين ولديها الموارد والقدرة على تلبية طلب الصين الإضافي من المواد الطبيعية.واعتبر أن التعاون بين روسيا والصين في الوقت والمكان المناسب والدولتان جارتان جيدتان وقريبتان ونقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز له مزايا الاستقرار والسعر المنخفض، ولا يمكن أن يكون هناك نقل بحري بالرغم من أن الصين لديها قنوات أخرى لاستيراد الطاقة، لكن اعتمادها على روسيا في قطاع الطاقة لن يتغير لفترة طويلة".ووفقا له، فإن إنتاج وإمداد الطاقة في دول آسيا الوسطى محدود، ليس فقط في كازاخستان وأوزبكستان، ولكن أيضًا في تركمانستان بسبب افتتاح خط أنابيب الغاز جنوبًا إلى أفغانستان وباكستان والهند وقريبًا سيكون هناك نقص في موارد التصدير للصين".وأضاف لي أن "الصين تقيم الوضع ولا تعمل فقط بنشاط على تعزيز خط أنابيب الغاز الصيني الروسي الذي يمر عبر منغوليا، ولكن أيضا تدرس سبل تبرير مشروع الفرع الغربي لخط انابيب الغاز الصيني الروسي الذي يمر عبر جبال التاي".

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