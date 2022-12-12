https://sputnikarabic.ae/20221212/خبير-سياسي-أردوغان-الآن-لا-يهدد-فقط-يبعث-رسالة-لأمريكا-بمعاناته-من-أمر-ما-1071133829.html

خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدد فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما

خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدد فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما

نناقش في هذه الحلقة: كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة، قلق أوروبي بسبب التوتر في كوسوفو، أردوغان يهدد بعملية عسكرية كبيرة متهما أمريكا بدعم... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T15:30+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدّد، فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدّد، فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما

تحذيرات تركية... هل ينفّــذ أردوغان تهديداته؟بعد جملة من التّحذيرات التّركية للجانب الأمريكي بعدم دعمه السّلاح الذي يرسلونه إلى سوريا، توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقضاء على أي تهديدات تواجه أمن بلاده، وأن تركيا لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا.وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو بنشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا، معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.حول هذا الموضوع تحدّث لـ"بلا قيود" المحلّل السياسي الدكتور أحمد حاج علي قائلا:ومن جانبها، قالت رئيسة تحرير "سبوتنيك صربيا"، تاتيانا تريكيتش، عن الوضع العام في منطقة كوسوفو لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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