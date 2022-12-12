https://sputnikarabic.ae/20221212/خبير-سياسي-أردوغان-الآن-لا-يهدد-فقط-يبعث-رسالة-لأمريكا-بمعاناته-من-أمر-ما-1071133829.html
خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدد فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما
خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدد فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما
نناقش في هذه الحلقة: كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة، قلق أوروبي بسبب التوتر في كوسوفو، أردوغان يهدد بعملية عسكرية كبيرة متهما أمريكا بدعم... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:30+0000
2022-12-12T15:30+0000
2022-12-12T15:30+0000
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خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدّد، فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما
خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدّد، فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما
تحذيرات تركية... هل ينفّــذ أردوغان تهديداته؟بعد جملة من التّحذيرات التّركية للجانب الأمريكي بعدم دعمه السّلاح الذي يرسلونه إلى سوريا، توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقضاء على أي تهديدات تواجه أمن بلاده، وأن تركيا لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا.وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو بنشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا، معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.حول هذا الموضوع تحدّث لـ"بلا قيود" المحلّل السياسي الدكتور أحمد حاج علي قائلا:ومن جانبها، قالت رئيسة تحرير "سبوتنيك صربيا"، تاتيانا تريكيتش، عن الوضع العام في منطقة كوسوفو لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير سياسي: أردوغان الآن لا يهدد فقط يبعث رسالة لأمريكا بمعاناته من أمر ما
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نناقش في هذه الحلقة: كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة، قلق أوروبي بسبب التوتر في كوسوفو، أردوغان يهدد بعملية عسكرية كبيرة متهما أمريكا بدعم الإرهابيين، السعودية تعتبر تسعير النفط الروسي إجراءات صمّمت لأغراض سياسية، الإمارات تصادق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، قبائل الحراطين في موريتانيا.
تحذيرات تركية... هل ينفّــذ أردوغان تهديداته؟
بعد جملة من التّحذيرات التّركية للجانب الأمريكي بعدم دعمه السّلاح الذي يرسلونه إلى سوريا، توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقضاء على أي تهديدات تواجه أمن بلاده، وأن تركيا لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":
"أعتقد أن الرئيس التركي أردوغان لم يكن يوما ما حليفا لأمريكا بل كان تابعا لها، ينفّذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة يظهر نفسه فيها أنه مستقل، هذه الازدواجية التي يلعب بها أردوغان في السياسة، أعتقد أنها تكون نوعا من المضاربة ليعطي غطاء لتصرّف سياسي معيّن، فالجميع يدرك أن البلدين يقومان بتنسيق كامل في الشمال السوري وفي الشرق وفي كل المناطق التي يغزوها الإرهاب (المحظور في روسيا الاتحادية)، وبالتالي أردوغان الآن لا يهدّد، هو فقط يبعث رسالة لأمريكا أنه يعاني من أمر ما حتى تصل الرسالة بشكلها الكبير، ولكنه يبحث عن التموضع دائما حيث يغازل روسيا تارة، ويتملّص ويخادع تارة أخرى وهذه هي السياسة التي نعرفها عن تركيا".
انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو بنشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا، معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.
حول هذا الموضوع تحدّث لـ"بلا قيود" المحلّل السياسي الدكتور أحمد حاج علي قائلا:
"يقوم الغرب الآن وأمريكا بالتحليل لأي جزء وأي مشهد يكون فيه أمكانية لتحريك الفتنة يسعون اليها ولذلك أنا لا أستبعد أن تعاد العملية البشعة التي حدثت بين صربيا وكوسفو كي يتحقق غرضهم ويشعلوا منطقة أخرى موازية لما فعلوه في اوكرانيا وبذلك قد يتحقق لهم كما يتوهمون ويزعمون أن يكون هناك توزيع للمجهود الروسي ولمجهود قوى السلام العالمي ولكن كما أؤكد دائما هناك عملاء تستجيب أحلامهم لهذه الحالات".
ومن جانبها، قالت رئيسة تحرير "سبوتنيك صربيا"، تاتيانا تريكيتش، عن الوضع العام في منطقة كوسوفو لـ "بلا قيود":
"إن الوضع هناك متوتر للغاية، حيث تأتي إلى الذاكرة الأعمال القتالية والحرب التي دارت عام 1999، والتي يمكن أن تتكرّر في حال تطورت الأمور أكثر من ذلك، وأيضا لقد قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، الليلة الماضية، في خطابه إلى المواطنين، إن هذا هو أصعب يوم له منذ توليه رئاسة الدولة، وقبل ذلك كان رئيسًا للوزراء، أي في السنوات العشر الماضية".
التفاصيل في الملف الصوتي...