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https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-نعتزم-إنهاء-عمل-الأعضاء-المتورطين-في-قضايا-فساد-1071137158.html
رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:49+0000
2022-12-12T16:49+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.وأضافت ميتسولا أن "هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية".وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي للتحقق من جميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية، مشددة على أن البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية.ونفذت السلطات البلجيكية، الجمعة، عدة اعتقالات وعمليات تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الحزب-الشيوعي-اليوناني-يصف-البرلمان-الأوروبي-بـ-بؤرة-الفساد-1071047617.html
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البرلمان الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد

16:49 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINرئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
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أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.
وأضافت ميتسولا أن "هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية".
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي للتحقق من جميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية، مشددة على أن البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية.
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"
10 ديسمبر, 12:24 GMT
ونفذت السلطات البلجيكية، الجمعة، عدة اعتقالات وعمليات تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.
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