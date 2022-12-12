https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-على-كامل-طول-خط-التماس-في-دونباس-1071105111.html
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس . 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T02:50+0000
2022-12-12T02:50+0000
2022-12-12T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071104407.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله
."
وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.