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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-على-كامل-طول-خط-التماس-في-دونباس-1071105111.html
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس . 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T02:50+0000
2022-12-12T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071104407.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس

02:50 GMT 12.12.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."
وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف
أمس, 23:20 GMT
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:54 GMT
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