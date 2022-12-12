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https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-وزراء-بيرو-يدعو-المتظاهرين-للحوار-والالتزام-بالقانون-1071145762.html
رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون
رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون
دعا رئيس وزراء بيرو، بيدرو أنغولو، المواطنين المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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بيرو
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال أنغولو نقلاً عن بيان مكتبه الصحفي: "استراتيجية حفظ السلام الاجتماعي والنظام هو بداية الحوار، الشرح والتواصل مع القطاعات المعنية... والبحث عن احترام الدولة القانونية والحياة".وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.وواجه كاستيليو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.وكان كاستيليو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيليو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيليو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-بيرو-الجديدة-تدعو-إلى-إجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1071108138.html
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رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون

22:21 GMT 12.12.2022
© AP Photo / Martin Mejiaمؤيدو الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، بيرو، 9 ديسمبر 2022
مؤيدو الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، بيرو، 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
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دعا رئيس وزراء بيرو، بيدرو أنغولو، المواطنين المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون.
بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال أنغولو نقلاً عن بيان مكتبه الصحفي: "استراتيجية حفظ السلام الاجتماعي والنظام هو بداية الحوار، الشرح والتواصل مع القطاعات المعنية... والبحث عن احترام الدولة القانونية والحياة".
علم بيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
رئيسة بيرو الجديدة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة
08:00 GMT
وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
وواجه كاستيليو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.
وكان كاستيليو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.
وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيليو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.
وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيليو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد.
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