https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-وزراء-بيرو-يدعو-المتظاهرين-للحوار-والالتزام-بالقانون-1071145762.html
رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون
رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون
دعا رئيس وزراء بيرو، بيدرو أنغولو، المواطنين المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T22:21+0000
2022-12-12T22:21+0000
2022-12-12T22:21+0000
بيرو
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال أنغولو نقلاً عن بيان مكتبه الصحفي: "استراتيجية حفظ السلام الاجتماعي والنظام هو بداية الحوار، الشرح والتواصل مع القطاعات المعنية... والبحث عن احترام الدولة القانونية والحياة".وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.وواجه كاستيليو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.وكان كاستيليو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيليو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيليو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-بيرو-الجديدة-تدعو-إلى-إجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1071108138.html
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بيرو
رئيس وزراء بيرو يدعو المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون
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دعا رئيس وزراء بيرو، بيدرو أنغولو، المواطنين المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون.
بوينس آيرس – سبوتنيك
. وقال أنغولو نقلاً عن بيان مكتبه الصحفي: "استراتيجية حفظ السلام الاجتماعي والنظام هو بداية الحوار، الشرح والتواصل مع القطاعات المعنية... والبحث عن احترام الدولة القانونية والحياة".
وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
وواجه كاستيليو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد
، للحصول على أموال.
وكان كاستيليو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.
وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيليو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.
وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيليو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد.