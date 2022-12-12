https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-وكالة-الطاقة-الدولية-أوروبا-تعيش-أزمة-كبيرة-ومتنوعة-بسبب-إمدادات-الغاز-1071119035.html
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أوروبا تعيش أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أوروبا تعيش أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز
أعلن رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، أن أوروبا تواجه أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:54+0000
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وكالة الطاقة الدولية
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أمستردام - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2023.وأشار إلى أن أوروبا قد تتجاوز الشتاء الحالي بأقل أضرار ممكنة، لكنه أكد أن "الأزمة لم تنته بعد وشتاء العام القادم يُحتمل أن يكون أصعب من الشتاء الحالي".اقرأ أيضا: رئيسة المفوضية الأوروبية: تنازع الدول الأعضاء على أسعار الغاز أمر غير مقبول
https://sputnikarabic.ae/20221210/قناة-إسرائيلية-مع-موجة-البرد-الأولى-هل-تصمد-أوروبا-بدون-الغاز-الروسي؟-فيديو-1071068184.html
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وكالة الطاقة الدولية, أخبار العالم الآن
وكالة الطاقة الدولية, أخبار العالم الآن
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أوروبا تعيش أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز
11:54 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، أن أوروبا تواجه أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز.
أمستردام - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2023.
وقال بيرول إن "أوروبا تعيش أزمة كبيره ومتنوعه في الغاز"، مضيفا أن أوروبا حشدت جهودها لتعزيز مرونة نظام الطاقة.
وأشار إلى أن أوروبا قد تتجاوز الشتاء الحالي
بأقل أضرار ممكنة، لكنه أكد أن "الأزمة لم تنته بعد وشتاء العام القادم يُحتمل أن يكون أصعب من الشتاء الحالي".