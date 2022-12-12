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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/روسيا-تثق-بخبرات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ودرايتها-بشأن-محطة-زابوروجيه-1071112473.html
روسيا تثق بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودرايتها بشأن محطة زابوروجيه
روسيا تثق بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودرايتها بشأن محطة زابوروجيه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موسكو تحافظ على اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:18+0000
2022-12-12T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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طإسطنبول–سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين، في أعقاب محادثاته في إسطنبول: "فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الأراضي الروسية وتحت السيطرة الروسية، فإن لدينا، كما تعلمون، اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن نثق بخبرات هذه المنظمة ودرايتها في هذه المسألة.وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في مشاركة الجانب التركي في عملية ضمان أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات بشأن المحطة، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، بحيث تضم ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس/ آذار الماضي، يقوم الجيش الروسي بمهمة حماية هذه المحطة؛ وأكدت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لمنع وقوع حالات تسرب المواد النووية والمشعة.إلى ذلك، يواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إينيرغودار والمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه بشكل منتظم.وفي هذا الصدد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن نظام كييف يستمر في قصف المحطة؛ سعيا منه عن قصد، إلى خلق ذلك الوضع الذي يعطي له الفرصة للتظاهر بوقوع تهديد بحدوث كارثة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-تقدم-لوكالة-الطاقة-النووية-اقتراحات-للمنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1070964390.html
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روسيا

روسيا تثق بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودرايتها بشأن محطة زابوروجيه

09:18 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موسكو تحافظ على اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ مشيرا إلى أنها تثق بخبرات هذه المنظمة ودرايتها بخصوص هذا الموضوع.
طإسطنبول–سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين، في أعقاب محادثاته في إسطنبول: "فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الأراضي الروسية وتحت السيطرة الروسية، فإن لدينا، كما تعلمون، اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن نثق بخبرات هذه المنظمة ودرايتها في هذه المسألة.

"هناك نقاش موضوعي، يهدف إلى ضمان عدم تحول هذه المنشأة السلمية، التابعة لقطاع الطاقة النووية، إلى تهديد، نتيجة لتصرفات الجانب الأوكراني المتهورة. الجميع يدرك مدى خطر الخطوات المتهورة، التي سبق واتخذها الجانب الأوكراني".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي
سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي
© Sputnikقصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية
© Sputnik
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في مشاركة الجانب التركي في عملية ضمان أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات بشأن المحطة، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية

"نجري جميع الاتصالات حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وهي بالتأكيد تلك المنظمة، التي لديها كفاءات وخبرات مكتسبة، لمناقشة مثل هذه القضايا وإيجاد حلول لها".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي
سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تقدم لوكالة الطاقة النووية اقتراحات للمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه
7 ديسمبر, 21:53 GMT
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، بحيث تضم ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، يقوم الجيش الروسي بمهمة حماية هذه المحطة؛ وأكدت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لمنع وقوع حالات تسرب المواد النووية والمشعة.
إلى ذلك، يواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إينيرغودار والمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه بشكل منتظم.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن نظام كييف يستمر في قصف المحطة؛ سعيا منه عن قصد، إلى خلق ذلك الوضع الذي يعطي له الفرصة للتظاهر بوقوع تهديد بحدوث كارثة نووية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
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