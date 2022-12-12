https://sputnikarabic.ae/20221212/روسيا-تثق-بخبرات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ودرايتها-بشأن-محطة-زابوروجيه-1071112473.html

روسيا تثق بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودرايتها بشأن محطة زابوروجيه

روسيا تثق بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودرايتها بشأن محطة زابوروجيه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موسكو تحافظ على اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T09:18+0000

2022-12-12T09:18+0000

2022-12-12T09:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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طإسطنبول–سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين، في أعقاب محادثاته في إسطنبول: "فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الأراضي الروسية وتحت السيطرة الروسية، فإن لدينا، كما تعلمون، اتصالات وثيقة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن نثق بخبرات هذه المنظمة ودرايتها في هذه المسألة.وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في مشاركة الجانب التركي في عملية ضمان أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات بشأن المحطة، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، بحيث تضم ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس/ آذار الماضي، يقوم الجيش الروسي بمهمة حماية هذه المحطة؛ وأكدت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لمنع وقوع حالات تسرب المواد النووية والمشعة.إلى ذلك، يواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إينيرغودار والمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه بشكل منتظم.وفي هذا الصدد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن نظام كييف يستمر في قصف المحطة؛ سعيا منه عن قصد، إلى خلق ذلك الوضع الذي يعطي له الفرصة للتظاهر بوقوع تهديد بحدوث كارثة نووية.

https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-تقدم-لوكالة-الطاقة-النووية-اقتراحات-للمنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1070964390.html

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