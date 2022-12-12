https://sputnikarabic.ae/20221212/زاخاروفا-بعد-دعوة-بوريل-لفرض-عقوبات-على-إيران-جراء-دعمها-لأوكرانيا-هؤلاء-يقودون-أوروبا-1071122614.html
زاخاروفا بعد دعوة بوريل لفرض عقوبات على "إيران جراء دعمها لأوكرانيا": هؤلاء يقودون أوروبا
زاخاروفا بعد دعوة بوريل لفرض عقوبات على "إيران جراء دعمها لأوكرانيا": هؤلاء يقودون أوروبا
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، على الخطأ في تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفرض... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:24+0000
2022-12-12T13:24+0000
2022-12-12T13:24+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، عبر قناتها في "تلغرام"، معقبة: "مثل هؤلاء الأشخاص يقودون الاتحاد الأوروبي. النتيجة واضحة. ستزداد الأمور سوء في المستقبل".ولفتت زاخاروفا إلى أن بوريل، بعد الخطأ لم يسارع إلى تصحيحه، ليقوم مكتبه الصحفي، في وقت لاحق، بتصحيح تصريحاته في البيان المنشور.وأعلن بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على إيران "جراء دعمها أوكرانيا"، في مشهد بدا فيه غير واع للأحداث الجارية على الساحة الدولية.وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها بوريل تصريحات تثير استهجان الرأي العام العالمي، بل وحتى الأوروبي، ففي أوائل الشهر الجاري، زعم بوريل، خلال اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي لمكافحة التدخل الأجنبي، أن صدق الأفارقة المشاركين في المظاهرات المؤيدة لروسيا مشكوك فيه، معتبرا أنهم "يجهلون أين تقع دونباس ومن هو الرئيس فلاديمير بوتين".وفي الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول أعرب بوريل خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في مدينة بروج البلجيكية، عن رأي مفاده، بأن أوروبا "المتميزة" هي "حديقة"، والعالم من حولها "أدغال" قادرة "بكل وقاحة" أن تغزو النموذج الأوروبي المثالي.
https://sputnikarabic.ae/20221211/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-على-خلفية-قمع-الاحتجاجات-1071100532.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا بعد دعوة بوريل لفرض عقوبات على "إيران جراء دعمها لأوكرانيا": هؤلاء يقودون أوروبا
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، على الخطأ في تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفرض عقوبات على إيران "جراء دعمها لأوكرانيا"، بأن مثل هؤلاء الأشخاص يقودون الاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، عبر قناتها في "تلغرام"، معقبة: "مثل هؤلاء الأشخاص يقودون الاتحاد الأوروبي. النتيجة واضحة. ستزداد الأمور سوء في المستقبل".
ولفتت زاخاروفا إلى أن بوريل، بعد الخطأ لم يسارع إلى تصحيحه، ليقوم مكتبه الصحفي، في وقت لاحق، بتصحيح تصريحاته في البيان المنشور.
وأعلن بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على إيران
"جراء دعمها أوكرانيا"، في مشهد بدا فيه غير واع للأحداث الجارية على الساحة الدولية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها بوريل تصريحات
تثير استهجان الرأي العام العالمي، بل وحتى الأوروبي، ففي أوائل الشهر الجاري، زعم بوريل، خلال اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي لمكافحة التدخل الأجنبي، أن صدق الأفارقة المشاركين في المظاهرات المؤيدة لروسيا مشكوك فيه، معتبرا أنهم "يجهلون أين تقع دونباس ومن هو الرئيس فلاديمير بوتين".
وفي الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول أعرب بوريل خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في مدينة بروج البلجيكية، عن رأي مفاده، بأن أوروبا "المتميزة" هي "حديقة"، والعالم من حولها "أدغال" قادرة "بكل وقاحة" أن تغزو النموذج الأوروبي المثالي.