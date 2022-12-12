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https://sputnikarabic.ae/20221212/زامبيا-تعلن-العثور-على-27-جثة-لمواطنين-إثيوبيين--1071106628.html
زامبيا تعلن العثور على 27 جثة لمواطنين إثيوبيين
زامبيا تعلن العثور على 27 جثة لمواطنين إثيوبيين
أعلنت الشرطة الزامبية العثور على 27 جثة لرجال يعتقد أنهم مواطنون إثيوبيون، يوم الأحد في العاصمة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T06:52+0000
2022-12-12T06:52+0000
زامبيا
جثث
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وقال داني موالي نائب مدير العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن الجثث "كلها لرجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما ألقاها.. مجهولون في منطقة نغويرري (في لوساكا)".وأضاف موالي: "يعتقد أنهم جميعا مواطنون إثيوبيون"، بحسب "أسوشيتدبرس".وذكرت أن أحد الرجال كان وما زال على قيد الحياة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.وقال موالي إن الجثث الـ 27 نقلت إلى مشرحة المستشفى التعليمي للجامعة لتحديد الهوية بشكل رسمي والتشريح.وأشار إلى أن الشرطة وأجهزة أمنية أخرى تحقق في الواقعة.
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زامبيا, جثث
زامبيا, جثث

زامبيا تعلن العثور على 27 جثة لمواطنين إثيوبيين

06:52 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / MARCO LONGARIصورة أرشيفية... شرطة زامبيا في العاصمة لوساكا
صورة أرشيفية... شرطة زامبيا في العاصمة لوساكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / MARCO LONGARI
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أعلنت الشرطة الزامبية العثور على 27 جثة لرجال يعتقد أنهم مواطنون إثيوبيون، يوم الأحد في العاصمة.
وقال داني موالي نائب مدير العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن الجثث "كلها لرجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما ألقاها.. مجهولون في منطقة نغويرري (في لوساكا)".
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وأضاف موالي: "يعتقد أنهم جميعا مواطنون إثيوبيون"، بحسب "أسوشيتدبرس".
وذكرت أن أحد الرجال كان وما زال على قيد الحياة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال موالي إن الجثث الـ 27 نقلت إلى مشرحة المستشفى التعليمي للجامعة لتحديد الهوية بشكل رسمي والتشريح.
وأشار إلى أن الشرطة وأجهزة أمنية أخرى تحقق في الواقعة.
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