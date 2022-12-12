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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك اليوم. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T03:32+0000
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المكسيك
أخبار المكسيك
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال ضرب منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات شمال غربي مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو على عمق 19.8 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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المكسيك, أخبار المكسيك
المكسيك, أخبار المكسيك

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك

03:32 GMT 12.12.2022
© AP Photo / Armando Solisصخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022.
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Armando Solis
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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال ضرب منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات شمال غربي مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو على عمق 19.8 كيلومترات.
ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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