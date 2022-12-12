https://sputnikarabic.ae/20221212/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-جنوب-غربي-المكسيك-1071105223.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك اليوم. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T03:32+0000
2022-12-12T03:32+0000
2022-12-12T03:32+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال ضرب منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات شمال غربي مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو على عمق 19.8 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك, أخبار المكسيك
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك
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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال ضرب منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات شمال غربي مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو على عمق 19.8 كيلومترات
.
ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.