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https://sputnikarabic.ae/20221212/زلزال-بقوة-6-ريختر-يضرب-سواحل-باناما--1071145901.html
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما
أعلنت جامعة علوم الجيولوجيا في باناما، أن زلزال بقوة 6 ريختر ضرب سواحل باناما. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو – سبوتنيك. وقد تم رصد الزلزال الإثنين في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت موسكو). ويقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجامعة على تويتر، أن مركز الزلزال يقع على بعد 321 كيلومتر من أكبر جزيرة في باناما "كويبا".ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.
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مقياس ريختر
مقياس ريختر

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما

22:37 GMT 12.12.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AP Photo
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أعلنت جامعة علوم الجيولوجيا في باناما، أن زلزال بقوة 6 ريختر ضرب سواحل باناما.
موسكو – سبوتنيك. وقد تم رصد الزلزال الإثنين في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت موسكو). ويقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجامعة على تويتر، أن مركز الزلزال يقع على بعد 321 كيلومتر من أكبر جزيرة في باناما "كويبا".
ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.
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