https://sputnikarabic.ae/20221212/زلزال-بقوة-6-ريختر-يضرب-سواحل-باناما--1071145901.html
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما
أعلنت جامعة علوم الجيولوجيا في باناما، أن زلزال بقوة 6 ريختر ضرب سواحل باناما. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T22:37+0000
2022-12-12T22:37+0000
2022-12-12T22:37+0000
مقياس ريختر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقد تم رصد الزلزال الإثنين في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت موسكو). ويقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجامعة على تويتر، أن مركز الزلزال يقع على بعد 321 كيلومتر من أكبر جزيرة في باناما "كويبا".ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مقياس ريختر
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل باناما
تابعنا عبر
أعلنت جامعة علوم الجيولوجيا في باناما، أن زلزال بقوة 6 ريختر ضرب سواحل باناما.
موسكو – سبوتنيك
. وقد تم رصد الزلزال الإثنين في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت موسكو). ويقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجامعة على تويتر، أن مركز الزلزال
يقع على بعد 321 كيلومتر من أكبر جزيرة في باناما "كويبا".
ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.