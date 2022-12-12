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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/سكالوني-يدافع-عن-سلوك-لاعبي-الأرجنتين-ضد-هولندا-1071136452.html
سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا
سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا
رفض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الانتقادات الموجهة لاعبيه خلال مباراة ربع النهائي ضد هولندا، والتي شهدت مشاحنات حادة، قائلا إنها "بعيدة كل البعد عن الواقع". 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:36+0000
2022-12-12T16:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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كان هناك 17 بطاقة صفراء - وهو رقم قياسي لمباراة في كأس العالم - وطرد واحد، حيث اشتبك اللاعبون في مناسبات عديدة قبل وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.وقال سكالوني إنه ليس من العدل أن يُتهم لاعبوه بالروح الرياضية السيئة، مشيرا إلى أمثلة سابقة على سلوكهم بعد المباريات، سواء فازوا بها أو خسروها.وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، أن الانتقاد أضر "بفخر" الأرجنتين، مشيرا إلى نجاح الفريق في بلوغ نصف النهائي رغم الخسارة في المباراة الأولى ضد السعودية.وقال من خلال مترجم: "يجب تسوية هذه المسألة. نحن نحترم هولندا بشدة، كما نحترم الآن كرواتيا وجميع خصومنا، ويجب أن نستبعد فكرة أننا لا نعرف كيف نربح أو نخسر، هذا بعيد كل البعد عن الواقع".فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا. واستشهد بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فيفا-يفتح-دعوى-تأديبية-ضد-الأرجنتين-بسبب-سلوكيات-لاعبيها-1071057901.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا

16:36 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDAتتويج الأرجنتين ببطولة "كوبا أمريكا"
تتويج الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDA
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رفض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الانتقادات الموجهة لاعبيه خلال مباراة ربع النهائي ضد هولندا، والتي شهدت مشاحنات حادة، قائلا إنها "بعيدة كل البعد عن الواقع".
كان هناك 17 بطاقة صفراء - وهو رقم قياسي لمباراة في كأس العالم - وطرد واحد، حيث اشتبك اللاعبون في مناسبات عديدة قبل وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقال سكالوني إنه ليس من العدل أن يُتهم لاعبوه بالروح الرياضية السيئة، مشيرا إلى أمثلة سابقة على سلوكهم بعد المباريات، سواء فازوا بها أو خسروها.
لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهواء أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
"فيفا" يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب سلوكيات لاعبيها
10 ديسمبر, 16:02 GMT
وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، أن الانتقاد أضر "بفخر" الأرجنتين، مشيرا إلى نجاح الفريق في بلوغ نصف النهائي رغم الخسارة في المباراة الأولى ضد السعودية.
وقال من خلال مترجم: "يجب تسوية هذه المسألة. نحن نحترم هولندا بشدة، كما نحترم الآن كرواتيا وجميع خصومنا، ويجب أن نستبعد فكرة أننا لا نعرف كيف نربح أو نخسر، هذا بعيد كل البعد عن الواقع".
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا. واستشهد بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني.
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