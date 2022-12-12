https://sputnikarabic.ae/20221212/سكالوني-يدافع-عن-سلوك-لاعبي-الأرجنتين-ضد-هولندا-1071136452.html
سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا
سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا
رفض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الانتقادات الموجهة لاعبيه خلال مباراة ربع النهائي ضد هولندا، والتي شهدت مشاحنات حادة، قائلا إنها "بعيدة كل البعد عن الواقع". 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:36+0000
2022-12-12T16:36+0000
2022-12-12T16:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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كان هناك 17 بطاقة صفراء - وهو رقم قياسي لمباراة في كأس العالم - وطرد واحد، حيث اشتبك اللاعبون في مناسبات عديدة قبل وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.وقال سكالوني إنه ليس من العدل أن يُتهم لاعبوه بالروح الرياضية السيئة، مشيرا إلى أمثلة سابقة على سلوكهم بعد المباريات، سواء فازوا بها أو خسروها.وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، أن الانتقاد أضر "بفخر" الأرجنتين، مشيرا إلى نجاح الفريق في بلوغ نصف النهائي رغم الخسارة في المباراة الأولى ضد السعودية.وقال من خلال مترجم: "يجب تسوية هذه المسألة. نحن نحترم هولندا بشدة، كما نحترم الآن كرواتيا وجميع خصومنا، ويجب أن نستبعد فكرة أننا لا نعرف كيف نربح أو نخسر، هذا بعيد كل البعد عن الواقع".فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا. واستشهد بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فيفا-يفتح-دعوى-تأديبية-ضد-الأرجنتين-بسبب-سلوكيات-لاعبيها-1071057901.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
سكالوني يدافع عن سلوك لاعبي الأرجنتين ضد هولندا
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رفض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الانتقادات الموجهة لاعبيه خلال مباراة ربع النهائي ضد هولندا، والتي شهدت مشاحنات حادة، قائلا إنها "بعيدة كل البعد عن الواقع".
كان هناك 17 بطاقة صفراء - وهو رقم قياسي لمباراة في كأس العالم - وطرد واحد، حيث اشتبك اللاعبون في مناسبات عديدة قبل وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقال سكالوني إنه ليس من العدل أن يُتهم لاعبوه بالروح الرياضية السيئة، مشيرا إلى أمثلة سابقة على سلوكهم بعد المباريات، سواء فازوا بها أو خسروها.
وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا
في الدور قبل النهائي، أن الانتقاد أضر "بفخر" الأرجنتين، مشيرا إلى نجاح الفريق في بلوغ نصف النهائي رغم الخسارة في المباراة الأولى ضد السعودية.
وقال من خلال مترجم: "يجب تسوية هذه المسألة. نحن نحترم هولندا بشدة، كما نحترم الآن كرواتيا وجميع خصومنا، ويجب أن نستبعد فكرة أننا لا نعرف كيف نربح أو نخسر، هذا بعيد كل البعد عن الواقع".
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية
ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا. واستشهد بمواد "النظام والأمن في المباريات"، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني.