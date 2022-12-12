https://sputnikarabic.ae/20221212/سوليفان-واشنطن-تتعهد-خلال-القمة-الأمريكية-الأفريقية-بدعم-القارة-بمبلغ-55-مليار-دولار-1071145085.html
سوليفان: واشنطن تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية بدعم القارة بمبلغ 55 مليار دولار
سوليفان: واشنطن تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية بدعم القارة بمبلغ 55 مليار دولار
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سوف تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية التي تنطلق خلال ساعات، بدعم أفريقيا... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:05+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وصرح سوليفان في مؤتمر صحفي، أنه بعد تعاون مع الكونغرس "ستلتزم الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة في مجموعة واسعة من المجالات لمواجهة التحديات الأساسية".وغدا الثلاثاء تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء، وهي أول قمة من نوعها تعقدها الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن.وبحسب المعلن ستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-التونسي-يزور-واشنطن-لحضور-القمة-الأمريكية-الأفريقية-1071108566.html
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سوليفان: واشنطن تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية بدعم القارة بمبلغ 55 مليار دولار
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سوف تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية التي تنطلق خلال ساعات، بدعم أفريقيا بمبلغ قيمته 55 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
واشنطن- سبوتنيك. وصرح سوليفان في مؤتمر صحفي، أنه بعد تعاون مع الكونغرس "ستلتزم الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة في مجموعة واسعة من المجالات لمواجهة التحديات الأساسية".
وغدا الثلاثاء تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا
من القارة السمراء، وهي أول قمة من نوعها تعقدها الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن.
وبحسب المعلن ستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال.