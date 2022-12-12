https://sputnikarabic.ae/20221212/ضابط-ميداني-روسي-لـسبوتنيك-كييف-ترسل-قوات-إضافية-إلى-دونباس-بعد-الخسائر-الفادحة-1071106062.html
ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة
ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة
أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن كييف أرسلت قوات إضافية في اتجاه سفاتوفسكوي في منطقة دونباس. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T06:11+0000
2022-12-12T06:11+0000
2022-12-12T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة شيلماخوفكا تم الكشف عن نقل إضافي لقوات ووسائل معادية".وأوضح الضابط أن تعزيز المواقع مرتبط بالنجاحات الحالية للقوات الروسية في هذا الاتجاه.وأفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة.وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.وأوضح ماروتشكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة
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أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن كييف أرسلت قوات إضافية في اتجاه سفاتوفسكوي في منطقة دونباس.
وقال الضابط ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة شيلماخوفكا تم الكشف عن نقل إضافي لقوات ووسائل معادية".
وأوضح الضابط أن تعزيز المواقع مرتبط بالنجاحات الحالية للقوات الروسية في هذا الاتجاه.
وأفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد
عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة.
وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.
وأوضح ماروتشكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.