عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/ضابط-ميداني-روسي-لـسبوتنيك-كييف-ترسل-قوات-إضافية-إلى-دونباس-بعد-الخسائر-الفادحة-1071106062.html
ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة
ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة
أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن كييف أرسلت قوات إضافية في اتجاه سفاتوفسكوي في منطقة دونباس. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T06:11+0000
2022-12-12T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059654846_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a0fdc4e0a26efae1c9806f9bcf69168f.jpg
وقال الضابط ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة شيلماخوفكا تم الكشف عن نقل إضافي لقوات ووسائل معادية".وأوضح الضابط أن تعزيز المواقع مرتبط بالنجاحات الحالية للقوات الروسية في هذا الاتجاه.وأفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة.وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.وأوضح ماروتشكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059654846_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8590d39e45e61122f99cf3a1d2905e36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ضابط ميداني روسي لـ"سبوتنيك": كييف ترسل قوات إضافية إلى دونباس بعد الخسائر الفادحة

06:11 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن كييف أرسلت قوات إضافية في اتجاه سفاتوفسكوي في منطقة دونباس.
وقال الضابط ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة شيلماخوفكا تم الكشف عن نقل إضافي لقوات ووسائل معادية".
وأوضح الضابط أن تعزيز المواقع مرتبط بالنجاحات الحالية للقوات الروسية في هذا الاتجاه.
وأفادت القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك، صباح اليوم الاثنين، عن توافد عدد كبير من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة أرتيوموفسك في باخموت، وذلك بعد الخسائر والتراجع الأوكراني في المنطقة.
وقال ضابط في وحدة لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه بحسب المعلومات والمعطيات المقدمة لنا من الاستخبارات العسكرية وصلت مجموعات كبيرة من الأطباء الأوكرانيين إلى منطقة مدينة أرتيموفسك، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في قوات كييف في هذا القطاع من الجبهة.
وأوضح ماروتشكو أن هذا يرجع إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بعد بدء تقدم القوات الروسية على محور دونباس ونجاحها بخرق الدفاعات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала