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https://sputnikarabic.ae/20221212/طبيب-يحذر-فئة-من-الأشخاص-من-شرب-القهوة-1071106524.html
طبيب يحذر فئة من الأشخاص من شرب القهوة
طبيب يحذر فئة من الأشخاص من شرب القهوة
حذرت طبية روسية فئة من الأشخاص من شرب القهوة بالإضافة لتحديدها الكمية المسموح بشربها للبالغين يوميا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T06:47+0000
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علوم
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ففي مقابلة مع "برايم" قالت طبيبة الغدد الصماء وخبيرة التغذية، أكسانا ميخاليف، أن تناول القهوة في بعض الحالات قد يكون مفيدا ولكن لفئة من الأشخاص قد يفضل الامتناع عن هذا المشروب.مضيفة أن شرب 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يتسبب بهشاشة العظام.ونصحت الطبيبة الأشخاص البالغين بتناول فنجانين إلى ثلاثة من القهوة يوميا.
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علوم
علوم

طبيب يحذر فئة من الأشخاص من شرب القهوة

06:47 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 12.12.2022)
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
CC0 / Pixabay /
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حذرت طبية روسية فئة من الأشخاص من شرب القهوة بالإضافة لتحديدها الكمية المسموح بشربها للبالغين يوميا.
ففي مقابلة مع "برايم" قالت طبيبة الغدد الصماء وخبيرة التغذية، أكسانا ميخاليف، أن تناول القهوة في بعض الحالات قد يكون مفيدا ولكن لفئة من الأشخاص قد يفضل الامتناع عن هذا المشروب.
وبحسب الطبيبة فإن للقهوة تأثير على معدل ضربات القلب الأمر يعتبر سيئا للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة لأن القهوة تقوم بإمتصاص بعض الأدوية التي يتم تعاطيها مثل أدوية مرض السكري، ناصحة هؤلاء الأشخاص بعدم شرب لقهوة.
مضيفة أن شرب 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يتسبب بهشاشة العظام.
ونصحت الطبيبة الأشخاص البالغين بتناول فنجانين إلى ثلاثة من القهوة يوميا.
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