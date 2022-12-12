https://sputnikarabic.ae/20221212/علماء-روس-يتوصلون-إلى-طريقة-لاستعادة-الألياف-العصبية-التالفة-1071110736.html
علماء روس يتوصلون إلى طريقة لاستعادة الألياف العصبية التالفة
علماء روس يتوصلون إلى طريقة لاستعادة الألياف العصبية التالفة
تمكن علماء من جامعة "يو فو" الروسية من التوصل لطريقة تمكن من استعادة الألياف العصبية التالفة، من خلال "جل" يحتوي على حويصلات الخلايا الجذعية خارج الخلية وذلك... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T08:28+0000
2022-12-12T08:28+0000
2022-12-12T08:28+0000
علوم
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وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن تلف تلف الأعصاب يعتبر مشكلة سريرية خطيرة ليس لها حل نهائي، ولاحظ العلماء أنه أنه على الرغم من التقدم الكبير في الجراحة المجهرية، لا يمكن علاج بعض أنواع إصابات الجهاز العصبي الحادة دون التسبب في مضاعفات من العصب التالف.وأتاحت الدراسة التي أجراها العلماء من الجامعة الروسية مع زملائهم البيلاروسيين إنشاء واختبار مستحضر "جل كولاجين" يحتوي على حويصلات خارج الخلية على فئران التجارب.وأشار خانيتين، إلى أنه نظرا لأن تأثير تطبيق واحد للدواء محدود في الوقت المناسب، فإنه يتم تطوير منهجية لتراكباته المتكررة، بالإضافة إلى مناهج لمراعاة الآثار الجانبية المحتملة لمكونات الدواء.هذا وتم الحصول على الحويصلات خارج الخلية في مختبر التقنيات الخلوية NMIC AGP تحت إشراف دينيس سيلاتشيف. شملت الدراسة أيضًا علماء من جامعة روستوف الطبية الحكومية وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا. وتم تنفيذ العمل بدعم مالي من وزارة التعليم والعلوم في روسيا.
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علوم
علماء روس يتوصلون إلى طريقة لاستعادة الألياف العصبية التالفة
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تمكن علماء من جامعة "يو فو" الروسية من التوصل لطريقة تمكن من استعادة الألياف العصبية التالفة، من خلال "جل" يحتوي على حويصلات الخلايا الجذعية خارج الخلية وذلك بعد تجربة ناجحة على حيوانات المختبر.
وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في
المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن تلف تلف الأعصاب يعتبر مشكلة سريرية خطيرة ليس لها حل نهائي، ولاحظ العلماء أنه أنه على الرغم من التقدم الكبير في الجراحة المجهرية، لا يمكن علاج بعض أنواع إصابات الجهاز العصبي الحادة دون التسبب في مضاعفات من العصب التالف.
وأتاحت الدراسة التي أجراها العلماء من الجامعة الروسية مع زملائهم البيلاروسيين إنشاء واختبار مستحضر "جل كولاجين" يحتوي على حويصلات خارج الخلية على فئران التجارب.
ووفقا لأندريه خانيتين، كبير الباحثين في محتبر البيولوجيا العصبية الجزيئية، فإن نتائج الدراسة أظهرت أن علاج العصب التالف باستخدام مستحضر هلامي يحتوي على حويصلات خارج الخلية زاد بشكل كبير من مستوى البروتينات - مؤشرات العمليات التجديدية ، مما قلل من التغيرات الضامرة بمقدار النصف تقريبًا وساهم في استعادة أسرع للالتهاب. وظائف الطرف التالف.
وأشار خانيتين، إلى أنه نظرا لأن تأثير تطبيق واحد للدواء محدود في الوقت المناسب، فإنه يتم تطوير منهجية لتراكباته المتكررة، بالإضافة إلى مناهج لمراعاة الآثار الجانبية المحتملة لمكونات الدواء.
هذا وتم الحصول على الحويصلات خارج الخلية في مختبر التقنيات الخلوية NMIC AGP تحت إشراف دينيس سيلاتشيف. شملت الدراسة أيضًا علماء من جامعة روستوف الطبية الحكومية وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا. وتم تنفيذ العمل بدعم مالي من وزارة التعليم والعلوم في روسيا.