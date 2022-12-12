https://sputnikarabic.ae/20221212/كبسولة-أوريون-تسجل-أسخن-وأسرع-دخول-إلى-الأرض-بـ-32-ضعف-سرعة-الصوت-فيديو--1071114906.html
كبسولة "أوريون" تسجل أسخن وأسرع دخول إلى الأرض بـ 32 ضعف سرعة الصوت... فيديو
كبسولة "أوريون" تسجل أسخن وأسرع دخول إلى الأرض بـ 32 ضعف سرعة الصوت... فيديو
نجت كبسولة "أوريون" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتسجيل أسرع وأسخن (أحر) عملية إعادة دخول قامت بها مركبة فضائية عن طريق تخطي الغلاف الجوي بشكل مقصود... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:53+0000
2022-12-12T10:53+0000
2022-12-12T10:53+0000
علوم
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وتبلغ تكلفة الكبسولة غير المأهولة التي تم إطلاقها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من مهمة " Artemis 1" التابعة لوكالة "ناسا" 20 مليار دولار.وتعتبر مهمة الكبسولة التي تستوعب 6 أشاص، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، هي نهاية ناجحة لمهمة إلى القمر "خالية من العيوب"، حيث ستحمل في رحلتها القادمة إلى القمر طاقما بشريا.اقرأ ايضا: عالم يكشف عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى المريخاقرأ أيضا: تصنيع محرك فضائي يعمل بالوقود السائل في روسيا
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علوم, مجتمع, نادي الفيديو
علوم, مجتمع, نادي الفيديو
كبسولة "أوريون" تسجل أسخن وأسرع دخول إلى الأرض بـ 32 ضعف سرعة الصوت... فيديو
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نجت كبسولة "أوريون" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتسجيل أسرع وأسخن (أحر) عملية إعادة دخول قامت بها مركبة فضائية عن طريق تخطي الغلاف الجوي بشكل مقصود بسرعة هائلة قبل أن تسقط قبالة سواحل باخا كاليفورنيا في المكسيك.
وتبلغ تكلفة الكبسولة غير المأهولة التي تم إطلاقها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من مهمة " Artemis 1" التابعة لوكالة "ناسا" 20 مليار دولار.
وحققت الكبسولة عودة ناجحة برحلة ذهاب وإياب مدتها 26 يومًا، محطمة للأرقام القياسية حيث قطعت 1.4 مليون ميل (2.2 مليون كيلومتر) ذهابا وإيابا إلى القمر.
وتعتبر مهمة الكبسولة التي تستوعب 6 أشاص، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية
، هي نهاية ناجحة لمهمة إلى القمر "خالية من العيوب"، حيث ستحمل في رحلتها القادمة إلى القمر طاقما بشريا.
نفذت الكبسولة عودة "جهنمية"، بسرعة تخطت سرعة أي مركبة فضائية على الإطلاق، وارتفعت درجات الحرارة على جدارها وسجلت 5000 درجة فهرنهايت (حوالي 2800 درجة مئوية) ودخلت الغلاف الجوي للأرض بسرعة 25000 ميل في الساعة (40000 كم / ساعة)، أو 32 ضعف سرعة الصوت، وفقًا لوكالة "ناسا".