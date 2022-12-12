https://sputnikarabic.ae/20221212/كنعاني-نعتبر-المزاعم-المتعلقة-بالجزر-الثلاث-تدخلا-في-شؤون-إيران-وسيادة-أراضيها-1071120548.html
كنعاني: نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلا في شؤون إيران وسيادة أراضيها
كنعاني: نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلا في شؤون إيران وسيادة أراضيها
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده تعتبر ما سماها المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث، تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، وذلك بعد... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T12:38+0000
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جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لكنعاني، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية في طهران، على ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.وأشار البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.وشدد البيان على أن النزاع المتعلق بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يجب حله من خلال المفاوضات بين إيران والإمارات بموجب قواعد القانون الدولي.وقال كنعاني: "نرفض أي اتهام تضمنه البيان الختامي لدول الخليج الفارسي بحضور الرئيس الصيني ونندد به".وأضاف "نؤكد على موقف إيران المبدئي تجاه كافة المزاعم وندافع عن جميع مصالح إيران والشعب الإيراني".ومضى بقوله: "نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلاً في شؤون إيران الداخلية وسيادة أراضيها، وندين بشدة هذه المزاعم".وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت، أمس الأول (السبت) السفير الصيني لدى طهران، للاحتجاج على ما ورد في بيان القمة الخليجية الصينية بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20221210/عبد-اللهيان-جزر-أبو-موسى-وطنب-الصغرى-والكبرى-أراض-إيرانية-وستبقى-للأبد-1071062941.html
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كنعاني: نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلا في شؤون إيران وسيادة أراضيها
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده تعتبر ما سماها المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث، تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، وذلك بعد بيان صيني خليجي أغضب طهران.
جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لكنعاني، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية في طهران، على ما نقلت وكالة
"إرنا" الرسمية.
وأشار البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
وشدد البيان على أن النزاع
المتعلق بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يجب حله من خلال المفاوضات بين إيران والإمارات بموجب قواعد القانون الدولي.
وقال كنعاني: "نرفض أي اتهام تضمنه البيان الختامي لدول الخليج الفارسي بحضور الرئيس الصيني ونندد به".
وأضاف "نؤكد على موقف إيران المبدئي تجاه كافة المزاعم وندافع عن جميع مصالح إيران والشعب الإيراني".
ومضى بقوله: "نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلاً في شؤون إيران الداخلية وسيادة أراضيها، وندين بشدة هذه المزاعم".
وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت، أمس الأول (السبت) السفير الصيني
لدى طهران، للاحتجاج على ما ورد في بيان القمة الخليجية الصينية بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات.