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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/مداهمات-أمنية-في-الأردن-ما-علاقتها-ببطولة-كأس-العالم-في-قطر-1071135263.html
مداهمات أمنية في الأردن... ما علاقتها ببطولة كأس العالم في قطر؟
مداهمات أمنية في الأردن... ما علاقتها ببطولة كأس العالم في قطر؟
أعلنت مجموعة "بي إن" الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، اتخاذ إجراءات ناجحة لمكافحة القرصنة في الأردن. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:48+0000
2022-12-12T15:48+0000
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وأوضحت المجموعة في بيان لها، أنها استطاعت التصدي لإحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير في العاصمة الأردنية عمّان، داهمت سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأردن فروع هذه الشركة "المعروفة"، وضبطت فيها أجهزة بث تلفزيوني عبر الإنترنت غير قانونية معروضة للبيع، حيث تخترق هذه الأجهزة البث عالي الجودة من قنوات "بي إن" وتعرّض المستهلكين غير المدركين للخطر.وأظهرت التحقيقات أن شركة التجزئة قامت بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك بيع تلك الأجهزة بشكل استباقي لعملائها، حيث تشير التقديرات أنها باعت عدة مئات منها خلال الشهر الماضي وحده قبيل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى احتفاظها بالعديد منها في مخازنها، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.وتراقب دائرة المكتبة الوطنية و"beIN" أنشطة شركات التجزئة المحلية منذ عدة أشهر، ما أفضى إلى معلومات بأن 50% من التجار في الأردن يوصون في كثير من الأحيان بمنتجات وخدمات مقرصنة على حساب أجهزة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الأصلية وعالية الجودة والآمنة.
https://sputnikarabic.ae/20200715/أسباب-إلغاء-السعودية-ترخيص-قنوات-بي-إن-سبورت-القطرية-نهائيا-1046008636.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي

مداهمات أمنية في الأردن... ما علاقتها ببطولة كأس العالم في قطر؟

15:48 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت مجموعة "بي إن" الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، اتخاذ إجراءات ناجحة لمكافحة القرصنة في الأردن.
وأوضحت المجموعة في بيان لها، أنها استطاعت التصدي لإحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير في العاصمة الأردنية عمّان، داهمت سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأردن فروع هذه الشركة "المعروفة"، وضبطت فيها أجهزة بث تلفزيوني عبر الإنترنت غير قانونية معروضة للبيع، حيث تخترق هذه الأجهزة البث عالي الجودة من قنوات "بي إن" وتعرّض المستهلكين غير المدركين للخطر.
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وأظهرت التحقيقات أن شركة التجزئة قامت بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك بيع تلك الأجهزة بشكل استباقي لعملائها، حيث تشير التقديرات أنها باعت عدة مئات منها خلال الشهر الماضي وحده قبيل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى احتفاظها بالعديد منها في مخازنها، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.
وتراقب دائرة المكتبة الوطنية و"beIN" أنشطة شركات التجزئة المحلية منذ عدة أشهر، ما أفضى إلى معلومات بأن 50% من التجار في الأردن يوصون في كثير من الأحيان بمنتجات وخدمات مقرصنة على حساب أجهزة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الأصلية وعالية الجودة والآمنة.
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