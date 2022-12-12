https://sputnikarabic.ae/20221212/مستثمر-أمريكا-لا-تملك-الحجم-الكافي-من-موارد-الطاقة-لدعم-أوروبا-وروسيا-ستبقى-في-السوق-1071131848.html
مستثمر: أمريكا لا تملك الحجم الكافي من موارد الطاقة لدعم أوروبا وروسيا ستبقى في السوق
مستثمر: أمريكا لا تملك الحجم الكافي من موارد الطاقة لدعم أوروبا وروسيا ستبقى في السوق
رأى المستثمر الأمريكي البارز، جيم روجرز، اليوم الاثنين، أن "أمريكا ليس لديها موارد طاقة مجانية كافية لتزويد المستهلكين الأوروبيين، لذا ستحتفظ روسيا بوجودها في... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:07+0000
2022-12-12T15:07+0000
2022-12-12T15:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السوق سوف يعتني بهذا الأمر بطريقة أو بأخرى، إنني متأكد من أن موارد الطاقة الروسية ستصل في نهاية المطاف إلى أوروبا من خلال السوق السوداء أو الباب الخلفي أو ما شابه؛ يمكن لأمريكا أن تساعد قليلا، ولكن هذا ليس كافيا".وختم روجرز حديثه لمحاور الوكالة قائلا: "لذلك لا يمكننا تقديم سوى كمية صغيرة مما نود الحصول عليه".يشار إلى أن جيم روجرز هو أحد أشهر المستثمرين في العالم، ومؤسس مشارك لصندوق الاستثمار الكمي، الذي أنشأه مع الملياردير، جورج سوروس، كما أن روجرز هو مؤلف عدد من الكتب عن الاستثمار.وألّف روجرز كذلك عددا من الكتب حول موضوع الاستثمار، وقد تمت تسمية "مؤشر روجرز" الدولي للسلع باسمه.
https://sputnikarabic.ae/20220817/سفير-روسيا-في-واشنطن-تصنيف-أمريكا-لأسواق-الطاقة-يزعزع-استقرار-القطاع-ويرفع-الأسعار-1066544259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
مستثمر: أمريكا لا تملك الحجم الكافي من موارد الطاقة لدعم أوروبا وروسيا ستبقى في السوق
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رأى المستثمر الأمريكي البارز، جيم روجرز، اليوم الاثنين، أن "أمريكا ليس لديها موارد طاقة مجانية كافية لتزويد المستهلكين الأوروبيين، لذا ستحتفظ روسيا بوجودها في سوق المنطقة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السوق سوف يعتني بهذا الأمر بطريقة أو بأخرى، إنني متأكد من أن موارد الطاقة الروسية ستصل في نهاية المطاف إلى أوروبا من خلال السوق السوداء أو الباب الخلفي أو ما شابه؛ يمكن لأمريكا أن تساعد قليلا، ولكن هذا ليس كافيا".
وفقا للمستثمر: "يمكن لأمريكا أن تدعم أوروبا من خلال "بعض الفائض في العرض"؛ ومع ذلك لا يمكن إشباع الحجم "الهائل" للسوق بالموارد الأمريكية المتاحة".
وختم روجرز حديثه لمحاور الوكالة قائلا: "لذلك لا يمكننا تقديم سوى كمية صغيرة مما نود الحصول عليه".
يشار إلى أن جيم روجرز هو أحد أشهر المستثمرين في العالم، ومؤسس مشارك لصندوق الاستثمار الكمي، الذي أنشأه مع الملياردير، جورج سوروس، كما أن روجرز هو مؤلف عدد من الكتب عن الاستثمار.
وألّف روجرز كذلك عددا من الكتب حول موضوع الاستثمار، وقد تمت تسمية "مؤشر روجرز" الدولي للسلع باسمه.