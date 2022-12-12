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القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-ومروحيتي-مي-8-1071117959.html
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
أسقطت القوات الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتين من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-12T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو طائرتين من طراز "ميغ 29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق رودنسكي وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، إنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" في مناطق كوراخوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا

القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"

11:21 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.12.2022)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورعرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
عرض المقاتلة الجديدة ميغ-35 متعدة المهام في معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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يتبع
أسقطت القوات الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتين من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو طائرتين من طراز "ميغ 29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق رودنسكي وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية، إنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" في مناطق كوراخوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
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