https://sputnikarabic.ae/20221212/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-ومروحيتي-مي-8-1071117959.html
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
أسقطت القوات الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتين من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:21+0000
2022-12-12T11:21+0000
2022-12-12T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو طائرتين من طراز "ميغ 29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق رودنسكي وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، إنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" في مناطق كوراخوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
11:21 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أسقطت القوات الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتين من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو طائرتين من طراز "ميغ 29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق رودنسكي وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية، إنه "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" في مناطق كوراخوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".