عربي
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
https://sputnikarabic.ae/20221212/مقتل-3-نساء-في-إطلاق-نار-على-اجتماع-بروما-1071116429.html
مقتل 3 نساء في إطلاق نار على اجتماع بروما
مقتل 3 نساء في إطلاق نار على اجتماع بروما
أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل ثلاث نساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين في إطلاق نار بروما، بسبب خلاف محتمل على السكن. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:51+0000
2022-12-12T10:51+0000
إيطاليا
جريمة قتل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102974/29/1029742954_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_632301001b55525fec58dc070f4d8db7.jpg
وكشفت رئيسة الوزراء اليمينة المتطرفة جيورجيا ميلوني في منشور على موقع فيسبوك أن واحدة من الضحايا كانت صديقتها، بحسب "فرانس برس".ويزعم أن مطلق النار المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ من العمر 57 عاما، أطلق الرصاص يوم الأحد، على اجتماع لسكان المبنى الذي توجد به شقته في ضاحية شمالي روما باستخدام مسدس مسروق.وفي منشور بمدونته في نوفمبر/ تشرين الأول، كتب كامبي عن خلافاته مع أشخاص يديرون المبنى، حيث اتهمهم بمحاولة إجباره على الخروج من مسكنه.من بين السيدات الثلاث اللاتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا جوليسانو البالغة من العمر 50 عاما وهي أم لطفل عمره عشر سنوات كان يحضر الاجتماع بصفته أمين صندوق.كشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، ووصفتها بأنها صديقة مخلصة وكاتمة للأسرار.وقالت إن القاتل ألقي القبض عليه، معربة عن أملها في أن تأخذ العدالة مجراها سريعا.
https://sputnikarabic.ae/20180203/1029728059.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102974/29/1029742954_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_1a32156baaa476bf203a47b2e8ee1a2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, جريمة قتل
إيطاليا, جريمة قتل

مقتل 3 نساء في إطلاق نار على اجتماع بروما

10:51 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل ثلاث نساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين في إطلاق نار بروما، بسبب خلاف محتمل على السكن.
وكشفت رئيسة الوزراء اليمينة المتطرفة جيورجيا ميلوني في منشور على موقع فيسبوك أن واحدة من الضحايا كانت صديقتها، بحسب "فرانس برس".
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2018
الشرطة: جرحى إثر إطلاق نار في مدينة ماسيراتا الإيطالية
3 فبراير 2018, 11:58 GMT
ويزعم أن مطلق النار المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ من العمر 57 عاما، أطلق الرصاص يوم الأحد، على اجتماع لسكان المبنى الذي توجد به شقته في ضاحية شمالي روما باستخدام مسدس مسروق.
وفي منشور بمدونته في نوفمبر/ تشرين الأول، كتب كامبي عن خلافاته مع أشخاص يديرون المبنى، حيث اتهمهم بمحاولة إجباره على الخروج من مسكنه.
من بين السيدات الثلاث اللاتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا جوليسانو البالغة من العمر 50 عاما وهي أم لطفل عمره عشر سنوات كان يحضر الاجتماع بصفته أمين صندوق.
كشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، ووصفتها بأنها صديقة مخلصة وكاتمة للأسرار.
وقالت إن القاتل ألقي القبض عليه، معربة عن أملها في أن تأخذ العدالة مجراها سريعا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала