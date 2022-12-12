https://sputnikarabic.ae/20221212/ملك-البحرين-نجدد-دعوتنا-الصادقة-لوقف-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-وبدء-المفاوضات-الجادة-1071134325.html
ملك البحرين: نجدد دعوتنا الصادقة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة
ملك البحرين: نجدد دعوتنا الصادقة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة
جدد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، دعوة المملكة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:37+0000
2022-12-12T15:37+0000
2022-12-12T15:37+0000
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وقال في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب: "نجدد دعوتنا الصادقة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين، وبما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).كما أكد على "استمرار مساعي البحرين من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين، لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية".كما وجّه "بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي".وشدد ملك البحرين حمد بن عيسى على أن "شغله الشاغل سيبقى حماية الصالح العام وتعميق وحدة البلاد الوطنية" مؤكدا "بأننا لن نسمح، بأي شكل من الأشكال، بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ولن نعتمد من جانبنا، إلا ما سينال توافق الجميع".وأشاد "بالمستوى الحضاري والأداء المهني الرفيع الذي رافق كافة عمليات التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، التي أقيمت الشهر الماضي، مؤكدا أن "انتخابات البحرين الحرة أثبتت بأن مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار لهي تجربة تمتاز باستقرارها وعراقتها، منذ أن شهدت بلادنا أول صيغة للانتخابات البلدية ناهزت المائة عام".
https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-التعاون-الخليجي-أفضل-السبل-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-هو-الحوار-والدبلوماسية-1068965123.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
البحرين, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
ملك البحرين: نجدد دعوتنا الصادقة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة
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جدد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، دعوة المملكة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب: "نجدد دعوتنا الصادقة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين، وبما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين"، وفقا لوكالة
الأنباء البحرينية (بنا).
كما أكد على "استمرار مساعي البحرين من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين، لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار ملك البحرين في كلمته إلى "النجاحات الأخيرة لقطاع النفط والغاز، والمتمثلة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي"، معتبرا أنه "نجاز يبشر بالخير، ويتسق مع دور القطاع في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية، ورفع مستويات الرخاء الوطني العام".
كما وجّه "بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي".
وشدد ملك البحرين حمد بن عيسى على أن "شغله الشاغل سيبقى حماية الصالح العام وتعميق وحدة البلاد الوطنية" مؤكدا "بأننا لن نسمح، بأي شكل من الأشكال، بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ولن نعتمد من جانبنا، إلا ما سينال توافق الجميع".
وأشاد "بالمستوى الحضاري والأداء المهني الرفيع الذي رافق كافة عمليات التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية
الأخيرة، التي أقيمت الشهر الماضي، مؤكدا أن "انتخابات البحرين الحرة أثبتت بأن مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار لهي تجربة تمتاز باستقرارها وعراقتها، منذ أن شهدت بلادنا أول صيغة للانتخابات البلدية ناهزت المائة عام".