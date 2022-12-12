https://sputnikarabic.ae/20221212/نائب-لبناني-الإسرائيلي-يحب-أن-يحدث-إرباكا-بالساحة-اللبنانية-ولا-يملك-شيئا-سوى-التهديد-1071137741.html
نائب لبناني: الإسرائيلي يحب أن يحدث إرباكا بالساحة اللبنانية ولا يملك شيئا سوى التهديد
نائب لبناني: الإسرائيلي يحب أن يحدث إرباكا بالساحة اللبنانية ولا يملك شيئا سوى التهديد
علق النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين جشي، على المزاعم الإسرائيلية بمحاولة إيران تهريب ونقل الأسلحة عبر مطار بيروت الدولي، قائلًا: "أعتقد أن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:59+0000
2022-12-12T16:59+0000
2022-12-12T16:59+0000
لبنان
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أوضح جشي أن "حزب الله" لا يحتاج إلى مطار بيروت، لافتًا إلى أن "كل الناس تعلم أننا غير محتاجين، ونحترم مؤسسات الدولة بالكامل ونحافظ عليها، وهذا كلام غير وارد ولا نحتاج أن ننقل الأسلحة عبر مطار بيروت".ولفت إلى أن "الإسرائيلي دائمًا يحب أن يحدث إرباكًا في الساحة اللبنانية، ليقول إنه موجود ومن الممكن أن يكون هناك تناغم للأسف مع بعض الأفرقاء في لبنان الذين يقولون إن "حزب الله" يمرر السلاح، فليأتوا بدليل واحد فقط"، مضيفًا أن هذا الكلام غير مسؤول.وأكد جشي أن المقاومة اليوم تمر بأفضل مراحلها، وأنها على جهوزية تامة، مستبعدًا أن تكون التهديدات الإسرائيلية جدية لمسألة شن عدوان على لبنان.وكانت السلطات اللبنانية قد نفت الإدعاءات الإسرائيلية عن نقل طيران "معراج" الإيراني أسلحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى "حزب الله".وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن جهاز أمن المطار واع لكل ما يدخل ويخرج من لبنان ولا وجود لنقل أسلحة عبر رحلات شركة الطيرن الإيرانية.
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لبنان, أخبار لبنان
نائب لبناني: الإسرائيلي يحب أن يحدث إرباكا بالساحة اللبنانية ولا يملك شيئا سوى التهديد
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علق النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين جشي، على المزاعم الإسرائيلية بمحاولة إيران تهريب ونقل الأسلحة عبر مطار بيروت الدولي، قائلًا: "أعتقد أن الإسرائيلي لا يملك شيئا سوى التهديد، ولو كان قادرًا نعلم أنه عام 1968 ضرب مطار بيروت، ولم يسأل أحد".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أوضح جشي أن "حزب الله" لا يحتاج إلى مطار بيروت، لافتًا إلى أن "كل الناس تعلم أننا غير محتاجين، ونحترم مؤسسات الدولة بالكامل ونحافظ عليها، وهذا كلام غير وارد ولا نحتاج أن ننقل الأسلحة عبر مطار بيروت".
ولفت إلى أن "الإسرائيلي دائمًا يحب أن يحدث إرباكًا في الساحة اللبنانية، ليقول إنه موجود ومن الممكن أن يكون هناك تناغم للأسف مع بعض الأفرقاء في لبنان الذين يقولون إن "حزب الله" يمرر السلاح، فليأتوا بدليل واحد فقط"، مضيفًا أن هذا الكلام غير مسؤول.
وأكد جشي أن المقاومة اليوم تمر بأفضل مراحلها، وأنها على جهوزية تامة، مستبعدًا أن تكون التهديدات الإسرائيلية جدية لمسألة شن عدوان على لبنان.
وكانت السلطات اللبنانية قد نفت الإدعاءات الإسرائيلية عن نقل طيران "معراج" الإيراني أسلحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى "حزب الله".
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن جهاز أمن المطار واع لكل ما يدخل ويخرج من لبنان ولا وجود لنقل أسلحة عبر رحلات شركة الطيرن الإيرانية.