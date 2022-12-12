https://sputnikarabic.ae/20221212/نحو-5000-شاحنة-عالقة-على-الحدود-البيلاروسية-تسعى-لدخول-دول-الاتحاد-الأوروبي-1071123881.html
نحو 5000 شاحنة عالقة على الحدود البيلاروسية تسعى لدخول دول الاتحاد الأوروبي
نحو 5000 شاحنة عالقة على الحدود البيلاروسية تسعى لدخول دول الاتحاد الأوروبي
قالت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الاثنين، إن حوالي 5000 شاحنة تنتظر على حدود البلاد لدخول دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، حيث قامت بولندا ولاتفيا... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:40+0000
2022-12-12T13:40+0000
2022-12-12T13:40+0000
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وقالت اللجنة: "هناك تركيز كبير للشاحنات على جميع الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي. وسبب الانتظار الطويل للدخول إلى الدول المجاورة لا يزال كما هو؛ خدمات الحدود البولندية واللاتفية والليتوانية تنتهك قواعد عبور الحدود".مقارنة بالمعايير المعمول بها، سمحت ليتوانيا وبولندا ولاتفيا فقط لـ 42% و29% و32% من الشاحنات الثقيلة، على التوالي، بدخول أراضيها منذ يوم الجمعة.في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت لجنة الحدود البيلاروسية إن سعة نقاط دخول الشاحنات من بيلاروسيا إلى بولندا قد خفضت بنسبة 10% من قبل وارسو.توترت العلاقات بين بيلاروسيا وجيرانها الأوروبيين بسبب أزمة المهاجرين التي اندلعت العام الماضي، حيث اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا مينسك بتسهيل نقل المهاجرين عبر حدودها.ونفت مينسك جميع الاتهامات وقالت إنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق المهاجرين بسبب العقوبات الأوروبية.وتفاقمت الأزمة في العلاقات بعد أن اتهم الغرب بيلاروسيا بمساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-تستهدف-العاملين-في-وسائل-الإعلام-1071111403.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
نحو 5000 شاحنة عالقة على الحدود البيلاروسية تسعى لدخول دول الاتحاد الأوروبي
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قالت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الاثنين، إن حوالي 5000 شاحنة تنتظر على حدود البلاد لدخول دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، حيث قامت بولندا ولاتفيا وليتوانيا بتخفيض سعة نقاط الدخول عمدا.
وقالت اللجنة
: "هناك تركيز كبير للشاحنات على جميع الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي. وسبب الانتظار الطويل للدخول إلى الدول المجاورة لا يزال كما هو؛ خدمات الحدود البولندية واللاتفية والليتوانية تنتهك قواعد عبور الحدود".
مقارنة بالمعايير المعمول بها، سمحت ليتوانيا وبولندا ولاتفيا فقط لـ 42% و29% و32% من الشاحنات الثقيلة، على التوالي، بدخول أراضيها منذ يوم الجمعة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت لجنة الحدود البيلاروسية إن سعة نقاط دخول الشاحنات من بيلاروسيا إلى بولندا
قد خفضت بنسبة 10% من قبل وارسو.
توترت العلاقات بين بيلاروسيا وجيرانها الأوروبيين بسبب أزمة المهاجرين التي اندلعت العام الماضي، حيث اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا مينسك بتسهيل نقل المهاجرين عبر حدودها.
ونفت مينسك جميع الاتهامات وقالت إنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق المهاجرين بسبب العقوبات الأوروبية
.
وتفاقمت الأزمة في العلاقات بعد أن اتهم الغرب بيلاروسيا بمساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.