هل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية؟
بعد رحلة صعود بدأت في المغرب منذ عدة سنوات، تمكن منتخب كرة القدم من صنع تاريخ في مونديال 2022، وبهدف تاريخي أقصى المغرب أحد الفرق المرشحة لكأس العالم في هذه الدورة، ليتصدر ساحة الأربعة الكبار، للمرة الأولى التي يمثل فيها فريق عربي في المربع الذهبي لكأس العالم.
وقال مدرب أسود الأطلسي، وليد الرجراجي، عن مشوار فريقه في البطولة : "الأمر لا يتعلق بالمعجزات، وإنما بالعمل الشاق الذي خاضة الفريق في رحلته حتى الآن، والآن يمكننا أن نحلم بالفوز بكأس العالم".
ويعتقد الناقدون الرياضيون أن تطوير المنظومة الرياضية بالمغرب هو كلمة السر فيما وصل إليه المنتخب، بما تضمنه من تمويل، وبنية أساسية، واهتمام الدولة بالنشاط الرياضي، وتنمية المواهب، في الوقت الذي اجتمع فيه مدرب ماهر مع نجوم كبار، وتوفرت لهم جميعا إرادة صلبة، مكنتهم من تحقيق مفاجأتهم الكبرى في مونديال قطر.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الصحفي الرياضي المغربي، هشام رمرم إن "ما حققه المغرب كان مفاجأة لنا أيضا، وأكبر المتفائلين لم يكن ينتظر هذا الإنجاز الحلم، وقد حطم المنتخب المغربي كل القواعد في هذه البطولة، وأعطي الأمل بأن كأس العالم ليست حكرا على الكبار، وهو ما سيمنح أملا كبيرا لباقي المنتخبات العالمية لتحلم بأن تصل إلى نهائيات كأس العالم".
وأشار إلى أن "كلمة السر في هذا النجاح تكمن في المدرب، وليد الراجراجي، الذي أحدث ثورة في الأسلوب وقدم أسلوبا جديدا وحاسما مكن اللاعبين من تقديم أفضل ما عندهم، وهو مدرب له خصوصية، ولديه نقاط قوة مكنته من التعامل مع جميع اللاعبين، وخلق جو من التجانس بينهم وصولا إلى هذا الإنجاز".
وأكد رمرم على أهمية "دور الدولة في النشاط الرياضي، والتي خصصت اعتمادات مالية كبيرة للاستثمار في البنية التحتية الرياضية بحيث أصبحت الأفضل على المستوى الأفريقي، ومن بينها مركز محمد السادس، بمدينة سلا، الذي يضم إمكانات هائلة، فضلا عن مراكز الخدمات الفندقية والطبية، كما أن هناك استثمار على مستوى التكوين للناشئين من خلال تمويل الجامعات في هذا الخصوص، وأيضا على مستوى اللاعبين عبر تأسيس أكاديمية لإعداد اللاعبين، وقد بدأ المغرب يجني نتائج هذه الاستثمارات".
وأوضح الصحفي الرياضي محمد يحيي أن "إخفاق مصر في التأهل لكأس العالم لم يكن إخفاقا حقيقيا حيث تم حسم مباراة التأهل بركلات الترجيح، التي يلعب الحظ فيها دورا".
وأشار إلى أن "مرحلة التأهل شابها نوع من الارتباك في مؤسسات الرياضة المصرية، وقد تم تجاوز هذه المرحلة الآن بعد انتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة، والتعاقد مع مدرب مهم".
وذكر أن "مصر افتقرت خلال الفترة الأخيرة لمدربين مؤهلين لتحقيق انجازات دولية كبرى".
واعتبر أن "نظام الاحتراف في مصر ضعيف، على الرغم من أنه يمنح اللاعبين فرصا جيدة نظرا لارتفاع الرواتب، وأحيانا تلجأ النوادي لاستقدام لاعبين من الخارج بأرقام كبيرة، وهو ما يمثل أزمة حقيقية، وقد بدأ نادي الزمالك في استدراكها عندما لجأ مؤخرا لقطاع الناشئين، ونجح بهم في الفوز بالدوري المحلي".
واعتبر يحي أن "مونديال العام الجاري كان استثنائيا، وتميز بزوال عنصر الرهبة لدي لاعبي المنتخبات العربية، ربما بسبب الحضور القوي للجمهور العربي" متوقعا "مباراة صعبة بانتظار منتخب المغرب أمام فرنسا، التي لابد أن تكون قد تعلمت كثيرا من مباريات المغرب مع أسبانيا والبرتغال".
وأكدت الأكاديمية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وعضوة اللجنة الأوليمبية الوطنية العراقية سابقا د. إيمان صبيح أن "ما قدمه الفريق المغربي يستوجب دراسة علمية لعملية الإعداد لوصول الفريق لهذا الإنجاز".
وأشارت إلى أن "المغرب لديه مؤسسات رياضية عميقة في العمل، ومن دواعي الفخر أن كل الإمكانيات التي أوصلت الفريق المغربي لهذا الإنجاز كانت وطنية، وهذا يؤكد أننا كعرب موجودون متى اتيحت لنا الفرصة، وربما يستغرق الأمر فترة زمنية تمتد لعشر سنوات، كما أن التخطيط الذي قدمته السعودية والانجاز التكنولوجي الذي قدمته قطر في هذه البطولة يدعو للفخر أيضا، ونحن كعرب نحتاج للتعاون في التخطيط من أجل رفعة الرياضة العربية".
ولفتت إلى أن "فريق المغرب قدم أيضا خلال هذه البطولة صورة جميلة من التعامل مع الجمهور، والمساندة العائلية للاعبيين، وتركيز الإعلام على هذه القيمة الأسرية التي أوضحت أن أي فرد قدم أداء مميزا في الملعب خرج من أسرة بها روابط تدفع بالشخص للأمام".
وأكدت صبيح أن نقطة البداية للتطوير تنطلق من "التخطيط لرفع مستوى الجمهور، ولرفع مستوى إدارة الأندية في استخراح المواهب، والتخطيط لنوعية المشاركات وأهدافها، وبناء قاعدة كبيرة من الرياضيين لضمان الاستمرارية، وهو ما عملت عليه الدول الأوروبية الحاضرة دائما في المحافل الدولية بمراكز متقدمة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي