https://sputnikarabic.ae/20221212/هواوي-تعقد-صفقة-مع-أكبر-منافس-لها-في-الصين-بعد-العقوبات-الأمريكية-1071117558.html

"هواوي" تعقد صفقة مع أكبر منافس لها في الصين بعد العقوبات الأمريكية

"هواوي" تعقد صفقة مع أكبر منافس لها في الصين بعد العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن إبرامها مؤخرا، اتفاقية ترخيص متبادل مع أكبر منافس لها داخل الصين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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أزمة هواوي

مجتمع

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وتقضي الاتفاقية بأن "هواوي" سترخص تكنولوجيا "الجيل الخامس" لمنافستها "أوبو"، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إلى فتح مصدر إيرادات جديد لها، بعد أن أبطأت العقوبات الأمريكية أعمالها في مجال الهواتف الذكية بشكل كبير، وفقا لموقع "إنغادجيت".ووقعت "هواوي" مع "أوبو"، وهي رابع أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، "اتفاقية ترخيص عبر براءات الاختراع العالمية، والتي تغطي براءات الاختراع الأساسية القياسية للهواتف المحمولة، بما في ذلك "الجيل الخامس".ولم تكشف الشركتان الصينيتان عن البنود المالية للصفقة الجديدة.وتمتلك شركة "هواوي" مجموعة ضخمة من أكثر من 100 ألف براءة اختراع على مستوى العالم، وهي واحدة من أكبر حاملي براءات الاختراع في تقنية "الجيل الخامس".ويعد "الجيل الخامس" هو الجيل التالي من الإنترنت المحمول فائق السرعة، الذي يُنظر إليه بأنه مفتاح لدعم الصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة.وعلى مدى تاريخها، لم تكن "هواوي" عدوانية في تمرير براءات الاختراع أمام بعض الشركات المنافسة لها، مثل "نوكيا" و"إريكسون".وكانت شركة "هواوي" صرحت في وقت سابق، أنها تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.3 مليار دولار، من ترخيص حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بين عامي 2019 و2021.

https://sputnikarabic.ae/20220814/إيرادات-هواوي-في-النصف-الأول-من-العام-الجاري-تسجل-نحو-45-مليار-دولار-1066378856.html

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