https://sputnikarabic.ae/20221212/وزير-المهجرين-اللبناني-يكشف-عن-ضغوط-دولية-ومصالح-تؤخر-عودة-السوريين-إلى-بلادهم-1071114308.html

وزير المهجرين اللبناني يكشف عن "ضغوط دولية" و"مصالح" تؤخر عودة السوريين إلى بلادهم

وزير المهجرين اللبناني يكشف عن "ضغوط دولية" و"مصالح" تؤخر عودة السوريين إلى بلادهم

قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إن الضغط الخارجي الذي يمارس من قبل مفوضية اللاجئين، هو سبب تأخير عودة النازحين السورين إلى بلادهم. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف شرف الدين في تصريحات لوكالة تسنيم أن زيارته إلى سوريا اتسمت بالإيجابية الكاملة بوجود تعهد خطي لتقديم التسهيلات وتأمين مراكز الإيواء و كل ما يلزم إلى عودة كريمة وآمنة للسوريين.وقال شرف الدين إن "النازحين لا يحتاجون إلى حماية دولية وهم مليون ونصف المليون نازح، ومن الضروري أن يعودوا إلى وطنهم، وذلك لأنه ملف وطني وإنساني بامتياز".أما بالنسبة للدولة اللبنانية أكد شرف الدين أنه "كوزارة قمنا بكل ما هو مطلوب وشكلنا مجموعة من المنسقين في المناطق، وللأسف فإن السياسيين مع العودة للنازحين لكن يبدو هناك ضغط خارجي مورس على مفوضية شؤون اللاجئين وبالتالي صار هناك تخويف للاجئين من العودة إلى وطنهم".وردا على سؤال حول المفاوضات وإلى أين وصلت، قال إنه "تم تكليف اللواء عباس إبراهيم للمتابعة مع سوريا، وسلمناه كل اللوائح التي كانت في عهدتنا وآخرها أكثر من 400 عائلة سورية من مدينة واحدة وهي عرسال تريد العودة، ولكن يبدو هناك تنسيق منقوص مع المديرية في لبنان مما يؤخر المفاوضات".

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